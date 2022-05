Sombreffe intègre le challenge du BW

" Je prépare les 20 kilomètres de Bruxelles et le challenge du BW est un bon moyen de monter en régime. Je décide de partir seul dès le début de ce parcours assez champêtre et calme. Je fais le trou et puis je gère pour éviter de me retrouver dans le rouge sous cette chaleur écrasante", précise le vainqueur. Quand elle est au départ d’une épreuve, c’est rarement pour enfiler des perles et elle le prouve encore cette fois: Dorothée Cupers s’impose largement chez les filles.

Cette dixième manche du challenge du BW est la seule qui sort des frontières de la province du Brabant Wallon et se déroule dans celle de Namur. Il reste encore neuf épreuves aux favoris pour faire la différence.

Résultats

5,3 kilomètres

1. Thonnart Simon 00:18:45, 2. Albertuccio Alix 00:19:21, 3. Hennaux Loic 00:19:38, 4. Thonnart Julien 00:19:46, 5. Noe Marie-Laure 00:20:38, 6. Bekaert Thomas 00:21:32, 7. Brogniaux Tanguy 00:22:12, 8. Valembois Cecile 00:22:35, 9. Antonacci Dan 00:24:14, 10. Bauduin Margot 00:24:57, 11. Sasso Tiziano 00:25:25, 12. Schiettekatte Ghislaine 00:26:08, 13. Bonfitto Marc 00:26:18, 14. Van Drooghenbroeck Sebastien 00:26:39, 15. Caise Carine 00:26:55, 16. Pot Gerard 00:27:15, 17. Dann William 00:27:52, 18. Musiaux Marc 00:28:17, 19. Bernard Mathieu 00:28:30, 20. Louis John 00:28:38, 21. Rasberry Barry 00:28:49, 22. Dispa Isabelle 00:29:29, 23. Dupuis Laurence 00:29:46, 24. Holoffe Didier 00:29:58, 25. Lecomte Corinne 00:30:16, 26. Archidona Martinez Laura 00:30:26, 27. Maubille Marie-Helene 00:30:39, 28. Bracke Christelle 00:30:43, 29. Malcourant Doris 00:30:45, 30. Blampain Eline 00:31:10, 31. Coerten Bart 00:31:11, 32. Decamp Martine 00:31:23, 33. Verbraeken Nicolas 00:31:37, 34. Echiheb Ilham 00:32:04, 35. Brogna Bastien 00:32:49, 36. Van Essche Steve 00:33:13, 37. Hoyois Matheo 00:33:16, 38. Schaheys Pascal 00:33:17, 39. Sliwinski Viviane 00:33:23, 40. Turneer Roger 00:33:31, 41. Constant Michel 00:33:35, 42. Brichard Priscilla 00:33:51, 43. Lacroix Gaelle 00:34:22, 44. Smeekens Elodie 00:34:24, 45. Chelli Maria 00:34:24, 46. Hermand Sandra 00:34:44, 47. Dock Audrey 00:35:21, 48. Tenaglia Mathilde 00:35:29, 49. Berthereau Pascal 00:35:58, 50. Thunis Marie 00:36:10, 51. Sliwinski Noella 00:36:14, 52. Genard Adeline 00:37:06, 53. Vanden Borre Emile 00:37:19, 54. Bawin Brigitte 00:37:36, 55. Baudoux Veronique 00:37:41, 56. Prygiel Marytie 00:37:49, 57. Labiau Muriel 00:38:14, 58. Jonckers Jacqueline 00:38:14, 59. Vansteenkiste Nadine 00:38:22, 60. Pauwels Antoine 00:38:23, 61. Reniers Fred 00:38:38, 62. Denis Isaline 00:38:44, 63. Seggio Pino 00:38:51, 64. Rombaut Vincent 00:38:53, 65. Genard Klebert 00:39:12, 66. Legrain Christine 00:39:24, 67. De Ville Sabrina 00:39:24, 68. Albert Tristan 00:39:26, 69. Vlaminck Andre 00:39:54, 70. Fine Paul 00:39:57, 71. Meeremans Ivan 00:40:05, 72. Vandereyd Eric 00:40:07, 73. Bissot Christine 00:40:08, 74. Paulus Marc 00:40:23, 75. Espalard Morgane 00:40:42, 76. Gill Angelina 00:40:53, 77. Coulon Genevieve 00:41:28, 78. Hoogstoel Muriel 00:43:08, 79. Lacroix Sandrine 00:44:10

12,5 kilomètres

1. Deblander Romain 00:41:54, 2. Slegers Bruno 00:43:44, 3. Moureau Kevin 00:44:15, 4. Moureau Dorian 00:44:16, 5. Matthys Alexis 00:44:16, 6. Heuninck Alexandre 00:44:48, 7. Vanderbeck Yves 00:46:25, 8. Ryckmans Louis 00:47:17, 9. Fadoul Taha 00:47:50, 10. Creer Geoffrey 00:47:57, 11. Bouchez Christophe 00:48:18, 12. Dermiens Olivier 00:48:50, 13. Nouamani Mohammed 00:49:02, 14. Stockmans Francois 00:49:57, 15. Carlier Thibaut 00:50:15, 16. Cupers Dorothee 00:50:23, 17. Collignon Thomas 00:50:36, 18. Simonet Bernard 00:50:43, 19. Van Donghen Patrice 00:50:52, 20. Buis Quentin 00:51:26, 21. Recour Laurent 00:51:32, 22. Perisse Francois 00:52:01, 23. De Paepe Tom 00:52:03, 24. Lalieu Gilles 00:52:05, 25. Waucquez Juan 00:52:14, 26. Battoia Logan 00:52:58, 27. Vandenbosch Geoffrey 00:53:08, 28. Nimal Guillaume 00:53:16, 29. Ollinger Amandine 00:53:35, 30. Bodart Olivier 00:54:00, 31. Falque Geoffray 00:54:22, 32. Forrest Antoine 00:54:27, 33. Bauwens Marion 00:54:31, 34. Vanhorick Bruno 00:55:02, 35. Desille Nicole 00:55:09, 36. Lefevre Benoit 00:55:20, 37. De Ganck Louis 00:55:21, 38. Vanderlinden Julie 00:55:27, 39. Paeleman Philippe 00:55:49, 40. Slade William 00:55:55, 41. Schreurs Sebastien 00:56:29, 42. Halloin Haguenier 00:56:36, 43. Brichart Remy 00:56:44, 44. Dancette Elodie 00:56:49, 45. Storm Manon 00:57:21, 46. Lefebvre Laurent 00:57:31, 47. Andre Olivier 00:57:37, 48. Biscos David 00:57:55, 49. Evrard Julien 00:57:58, 50. Janmart Frank 00:57:59, 51. Kennis Marc 00:58:06, 52. Luts Daniel 00:58:10, 53. Pirson Florence 00:58:38, 54. Pauwels Philip 00:58:49, 55. Devick Emily 00:58:55, 56. Seguy Denis 00:59:02, 57. Guillerm David 00:59:10, 58. Storm Jean-Paul 00:59:20, 59. Rodelet Nicolas 00:59:31, 60. Denis Nathalie 00:59:32, 61. Lipnik Eleonore 00:59:37, 62. Willems Alain 00:59:39, 63. Descampe Fabian 00:59:41, 64. Kin Laurence 00:59:54, 65. Van Poucke Jose 00:59:55, 66. Coniglio Mario 01:00:00, 67. Gerard Alain 01:00:06, 68. Sosman Eddy 01:00:11, 69. Barata Horacio 01:00:15, 70. Palate Fabian 01:00:35, 71. Slimani Karim 01:00:35, 72. Gigot Jacques 01:00:40, 73. De Prins Jean-Francois 01:00:44, 74. Robin Alex 01:00:46, 75. Papart Jean-Marc 01:00:51, 76. Jacqmin Serge 01:00:51, 77. Vervloesem Xavier 01:00:58, 78. Godefridi Isabelle 01:01:04, 79. Claude Jeremy 01:01:12, 80. Delcorde Bernard 01:01:16, 81. De Clerck Yves 01:01:25, 82. Melchior Maxime 01:01:33, 83. Charloteaux Nicolas 01:01:58, 84. Deroy Philippe 01:02:08, 85. Libert Daniel 01:02:12, 86. Haesebrouck Gilles 01:02:22, 87. Dubois Vincent 01:02:33, 88. Baumont Patrick 01:02:35, 89. D’Addabbo Oronzo 01:02:40, 90. Baldarelli Fabio 01:02:40, 91. Manuel Alvarez Blanco 01:02:56, 92. Parsy Donat 01:03:05, 93. D’Angelo Amerino 01:03:07, 94. Worou Marie Laurence 01:03:12, 95. Frisquet Frederic 01:03:17, 96. Deroy Karl 01:03:17, 97. Fang Xin 01:03:23, 98. Lahaye Julien 01:03:23, 99. Calders Rudy 01:03:26, 100. Magotte Olivier 01:03:33, 101. Randall Christopher 01:03:33, 102. Potty Laurent 01:03:34, 103. Wyns Jos 01:03:39, 104. Scozzaro Lorenzo 01:03:40, 105. Lambert Christophe 01:03:48, 106. Verschueren Eddy 01:03:59, 107. Verhoeven Christian 01:04:12, 108. Noulard Olivier 01:04:24, 109. Deblander Bruno 01:04:41, 110. Bertrand Philippe 01:04:45, 111. Michel Camille 01:04:50, 112. Michel Patrick 01:04:50, 113. Karkan Christian 01:04:50, 114. Naveau Martin 01:04:59, 115. Depouille Henri-Francois 01:05:01, 116. De Bock Philip 01:05:20, 117. Heymans Stephane 01:05:27, 118. Mourmaux Jean-Francois 01:05:38, 119. Craps Sarah 01:05:39, 120. Paulus Yves 01:05:43, 121. Demeulemeester Carole 01:05:58, 122. Herquin Claudy 01:05:59, 123. Larroumets Annick 01:06:09, 124. Bythell William 01:06:26, 125. Berckmans Gilles 01:06:37, 126. Lissens Daniel 01:07:00, 127. Lamotte Jonathan 01:07:18, 128. Ruyssen Arnaud 01:07:24, 129. Dubois Jeremie 01:07:32, 130. Debelle Florence 01:07:39, 131. Fabry Maxime 01:07:40, 132. Berrewaerts Etienne 01:07:43, 132. Cordier Pascal 01:07:45, 134. Mathieu Michel 01:07:54, 135. Blampain Nicolas 01:07:57, 136. Vanbellinghen Jean-Francois 01:08:02, 137. Gillet Christian 01:08:07, 138. Legat Vincent 01:08:10, 139. Romain Timothee 01:08:38, 140. Bourmorck Carine 01:08:39, 141. Aubry Aurelien 01:08:39, 142. Billen Pierre 01:08:47, 143. Bressou Philippe 01:09:00, 144. Deneve Pierre 01:09:00, 145. Lambrechts John 01:09:06, 146. Cooreman Christophe 01:09:09, 147. Tillemans Sylvain 01:09:13, 148. Machado Antonio 01:09:13, 149. Brams Hugues 01:09:27, 150. Dubreucq Stephane 01:09:52, 151. Page Thibaut 01:09:52, 152. Ruttiens Antoine 01:10:05, 153. Stiensma Eric 01:10:13, 154. Gosselain Yves 01:10:19, 155. Lambert Olivier 01:10:20, 156. Sawyers Judith 01:10:26, 157. Gheraille Jean-Marc 01:10:37, 158. Menu Eric 01:10:37, 159. Spiessens Johan 01:10:47, 160. Van Belleghem Alain 01:10:56, 161. Feys Maurice 01:10:56, 162. Jonckers Pitch 01:10:56, 163. Van Noppen Julien 01:11:01, 164. Leroy Marceau 01:11:05, 165. Saliez Jean-Marc 01:11:19, 166. Neefs Bert 01:11:30, 167. Titart Paul 01:11:41, 168. Habary David 01:11:46, 169. Pierard Nathalie 01:11:56, 170. Laurent Luc 01:12:00, 171. Barbier Yves 01:12:02, 172. Cools Christian 01:12:07, 173. Willame Didier 01:12:11, 174. Dury Michel 01:12:13, 175. Lauwers Bernard 01:12:23, 176. Verhas Nancy 01:12:27, 177. Degraeve Cindy 01:12:35, 178. Dumont Benjamin 01:12:39, 179. Duchene Jean-Pierre 01:12:41, 180. Valja Anne 01:12:42, 181. Martinache Gauthier 01:12:46, 182. Blomme Quentin 01:12:47, 183. Pauwels Steven 01:12:48, 184. Stourme Muriel 01:12:53, 185. Jacques Delphine 01:12:55, 186. Pedersen Pierre 01:12:58, 187. Fannes Eric 01:13:04, 188. Godefrifi Thierry 01:13:08, 189. Lempereur Jean-Luc 01:13:15, 190. Houbart Agnes 01:13:17, 191. Sommereyns Philippe 01:13:17, 192. Caudron Benoit 01:13:34, 193. Bleus Xavier 01:13:42, 194. Vandewalle Christophe 01:13:49, 195. Verbeek Jean-Luc 01:13:58, 196. Deferiere Carole 01:14:08, 197. Van Craenenbroeck Pascal 01:14:08, 198. Kuypers Eddy 01:14:10, 199. Dermiens-Clarys Angelique 01:14:39, 200. Cavignac Guy 01:14:48, 201. Hayez Thomas 01:14:56, 202. Parsy Sylvain 01:15:02, 203. Niels Fred 01:15:09, 204. Marcq Karl 01:15:19, 205. Meynaerts Matheo 01:15:22, 206. Meynaerts Mathieu 01:15:35, 207. Vanhalle Francois-Xavier 01:15:49, 208. Catoul Caroline 01:15:54, 209. Daga Adrien 01:15:58, 210. Grossen Rolande 01:16:00, 211. Jacques Myriam 01:16:19, 212. Werres Marc 01:16:22, 213. Lacroix Emmanuel 01:16:23, 213. Bastin Jean Charles 01:16:25, 215. Van Belle Anne 01:16:31, 216. Nguyen Nanh 01:16:34, 217. Verdeyen Bruno 01:16:40, 218. Melard Jean-Luc 01:16:46, 219. Ehlinger Alain 01:16:55, 220. Vlaminck Natacha 01:16:59, 221. Tirez Estelle 01:17:04, 222. Rondou Philippe 01:17:10, 223. Miesse Dany 01:17:12, 224. Jacquemin Michael 01:17:16, 225. Coutellier Marie Louise 01:17:19, 226. Vancompernolle Tine 01:17:30, 227. Polome Alain 01:17:38, 228. Chaufoureau Marc 01:17:40, 229. Luyten Fabienne 01:17:56, 230. Van Immerseel Sandrine 01:18:01, 231. Fabry Patrick 01:18:16, 232. De Wulf Luc 01:18:25, 233. Pauly Gene 01:18:51, 234. Herion Eric 01:19:02, 235. Nazir Nabila 01:19:09, 236. Hourman Gwendoline 00:00:55, 237. Reuss Benoit 01:19:23, 238. Goossens Jean 01:19:26, 239. Pierard Martine 01:19:33, 240. Gerard Emmanuelle 01:19:36, 241. Warin Patricia 01:19:45, 242. Brihaye Valerie 01:19:58, 243. Van De Vijvere Ann 01:20:07, 244. Goreux Marie 01:20:14, 245. Grossen Yves 01:20:15, 246. Oliveri Giorgio 01:20:21, 247. Compere Michel 01:20:33, 248. Ritucci Michel 01:20:45, 249. Galvez Ruiz Michael 01:20:57, 250. Moelter Erika 01:21:01, 251. Degraeve Hilde 01:21:05, 252. De Grez Thierry 01:21:07, 253. Lacroix Florence 01:21:17, 254. Tilman Gustave 01:21:18, 255. Symons Petro 01:21:23, 256. Grilli Gloria 01:21:28, 257. Leloup Stephan 01:21:44, 258. Heymans Valerie 01:21:50, 259. De Moor Rudi 01:22:05, 260. De Roeck Monique 01:22:08, 261. Pirotte Alain 01:22:25, 262. Lacroix Patrick 01:22:47, 263. Tegas Giovanni 01:23:14, 264. Scarniet Christian 01:23:14, 265. Poulain Roland 01:23:24, 266. Deferiere Julie 01:23:31, 267. Cardoen Stephane 01:23:38, 268. Feys Laurent 01:24:31, 269. Grognet Sonia 01:24:38, 270. Baikrich Guy 01:25:20, 271. Opsommer Hugues 01:25:40, 272. Tessier Julie 01:25:40, 273. Hombrain Jean-Marc 01:25:44, 274. Marchal Charline 01:25:45, 275. Weynants Thibaut 01:25:46, 276. Peytier Benjamin 01:25:46, 277. Mutombo Tshikela Jean 01:26:00, 278. Colin Emile 01:26:10, 279. Barbier Ingrid 01:26:12, 280. Scalais Dominique 01:26:17, 281. Rey Nancy 01:27:00, 282. El Halabi Tarek 01:27:06, 283. Welby Sarah 01:27:25, 284. Fauconnier Isabelle 01:27:27, 285. Ramekers Genevieve 01:27:29, 286. Binard Caroline 01:28:06, 287. Godefroid Pascale 01:28:08, 288. Leonard Olivier 01:28:10, 289. Baugnet Gabriel 01:28:18, 290. Baugnet Christophe 01:28:18, 291. Henrioulle Jerome 01:28:36, 292. Charliers Bernard 01:28:39, 293. Adnet Geoffroy 01:29:02, 294. Lamy Eric 01:29:16, 295. Malaise Amandine 01:29:18, 296. Cordier Pauline 01:29:41, 297. Hennuy Odile 01:29:48, 298. Vasconcellos Claudia 01:29:59, 299. Hock Francoise 01:30:08, 300. Janne D’Othee François 01:30:28, 301. Tissaoui Selim 01:30:59, 302. Cornelis Brigitte 01:31:29, 303. Evrard Stephanie 01:31:38, 304. Roussiere Karin 01:31:45, 305. Dalez Domininique 01:32:00, 306. Autequitte Benedicte 01:32:31, 307. Willem Cecile 01:32:54, 308. Vanhuffelen Josseline 01:32:54, 309. Mambourg Cecile 01:32:55, 310. Gehu Christelle 01:33:02, 311. Vanpee Alain 01:33:03, 312. Duvivier Christine 01:33:09, 313. Van Laethem Guy 01:33:28, 314. Cuvelier Laurent 01:34:14, 315. De Clercq Katia 01:35:00, 316. Mahy Sylvie 01:35:03, 317. Seghers Rita 01:35:35, 318. Pellegrini Marc 01:35:50, 319. Zumbultas Meleck 01:36:01, 320. Denis Joel 01:36:19, 321. Velghe Claude 01:36:22, 322. Denis Sabine 01:37:20, 323. Vastesaeger Thomas 01:37:31, 324. Denis Marcel 01:37:45, 325. Mortier Frederic 01:37:50, 326. Fontaine Bernard 01:38:16, 327. Gelin Greet 01:38:38, 328. Genot Yves 01:40:33, 329. Vokar Etienne 01:40:46, 330. Buyens Johan 01:41:55, 331. Colleaux Nathalie 01:42:36, 332. Meurisse Bernadette 01:43:29, 333. Keymolen Roger 01:47:06, 334. Vlaminck Georget 01:59:13, 335. Van Poucke Valerie 01:59:21