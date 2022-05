Le champion d’Albanie s’impose à Rochefort.

"Il est sorti en force dans le final", témoigne Maxime Van wynsberghe, qui était encore bien présent dans le premier peloton dans le dernier tour. " Ils sont partis à quatre au moment où on revenait sur un groupe. Tout le monde était un peu asphyxié à ce moment-là! Ce quatuor a donc pris une belle petite avance."

Avant que le champion d’Albanie ne parvienne à s’isoler en tête, pour aller s’imposer. "Ma première victoire de la saison, enfin!", a-t-il déclaré, très heureux de retrouver l’ouverture sur cette manche de la Coupe de Belgique des élites sans contrat et espoirs. De son côté, Maxime Van wynsberghe est arrivé pour la cinquième place. "Je bascule au sommet de la bascule dans les cinquante premiers et j’ai essayé de me replacer au mieux dans la descente" , raconte le coureur du Pesant Club Liégeois. " J’avais souffert dans les deux dernières tours. Il faisait chaud, ce n’est pas le temps qui me convient le mieux. Je ne suis pas très friand de la chaleur. Il fallait vraiment bien se ravitailler, ne pas louper les bidons! Pour le sprint, en montée, j’ai tenté d’obtenir le meilleur résultat possible, pour prendre des points pour l’équipe." Avant de mettre le cap ce vendredi vers le Tryptique Ardennais, il était satisfait de ce Top 25.

Le classement: 1. Ylber Sefa (Alb); 2. Jonas Met; 3. Gerben Kuypers; 4. Thomas Demolder; 5. Len De Pauw; 6. Jens Bouts; 7. Jérôme Baugnies; 8. Jasper Kaesemans; 9. Brent Van der Eycken; 10. Ronan Van Den Put; 11. Arne Santy; 12. Wesley Van Dyck; 13. Mohamed Nehari (Alg); 14. Mats Omloop; 15. Marvin Tasset; 16. Félix Dopchie; 17. Tristan Scherpenbergh; 18. Nils Verheyen; 19. Brent Sandrie; 20. Victor Vercouillie.