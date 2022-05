Les pongistes namurois récompensés

La grande famille du ping s’est retrouvée à Ciney, pour la traditionnelle soirée des champions. Une grande fête du ping, au cours de laquelle les membres du comité provincial, emmenés par le président Pascal Noël, ont récompensé les lauréats des championnats de Belgique, provinciaux et du critérium provincial, tant chez les jeunes que chez les vétérans. Le mérite sportif a été décerné à Candice Lardinois, qui n’a pas manqué de s’illustrer lors des compétitions provinciales et nationales. L’Auvelaisienne a remporté le titre national en dames B, en double mixte juniors avec Louis Laffineur et en doubles dames juniores avec Eloïse Duvivier. Elle a aussi été sacrée championne provinciale en juniores, double dames B et doubles juniores et a enlevé le critérium provincial en juniores.