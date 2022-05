Les cuisses de Provoost se souviennent de Membre

+ Chaleur, grimpette et rafraîchissement: photos, vidéo et podiums du Trail du Jambon 2022

La plus petite distance, de 15 kilomètres, n’est pas pour autant la plus facile. Elle affiche un beau dénivelé de 750 kilomètres, ce qui n’est pas pour déplaire au vainqueur, Jordane Rodrique, qui est un peu l’homme en forme, ces dernières semaines. " Quand on se rend sur cette épreuve, on sait que c’est pour se faire mal et on est conscient que les courbatures vont nous accompagner durant quelques jours. À l’arrivée, les gens sont exténués, à bout physiquement, on les entend tous dire “qu’est-ce que c’est dur”, juste avant “mais c’est génial”. Il y a déjà une croix dans mon calendrier pour la prochaine édition ", commente le vainqueur, qui aurait sans doute aimé pouvoir rivaliser avec de grands noms, comme Maximilien Drion, aligné sur le 24 km. Renaud Lequeux et Julien Nicolet n’ont pu suivre Jordane et se sont contentés des deux autres marches du podium, avec un peu plus de quatre minutes de retard. Chez les dames, la victoire est revenue à Ann-Sofie Claeys, devant Justine Patoux et Kathy Provoost. " Je n’essaie même pas de courir dans les cinq côtes de ce superbe parcours. Ma recette, c’est la marche rapide, pour pouvoir relancer juste après. Je suis ravie de cette troisième place, dont mes cuisses vont se souvenir longtemps ", s’amuse Kathy.

Une première victorieuse

Pour la deuxième année, le trail du jambon pouvait se vanter de compter un athlète de très haut niveau parmi ses participants. Le Belge, qui habite en Suisse et performe en hiver sur les courses de ski et en été sur les trails, Maximilien Drion, ne voulait pas louper l’occasion de revenir à Membre. Il a logiquement dominé l’épreuve. " Je suis ravi de lancer ma saison trail en Belgique, qui plus est au jambon. Ce sont des organisateurs passionnés et cela fait plaisir à voir. Le parcours est très exigeant et ce n’est pas simple d’enchaîner toutes ces montées, plus raides les unes que les autres. Je sens que je manque encore un peu d’entraînement en trail, la saison de ski alpinisme venant juste de s’achever ", commente celui qui sera, ce samedi, au trail Vallées du Chevalier. Sophie Rulkin s’est montrée la plus rapide, avec près de sept minutes d’avance sur sa principale concurrente.

Neuf minutes, c’est l’avance que comptait Florian Descamps, l’un des meilleurs traileurs belges, au terme des 40 bornes. Impressionnant, l’athlète Trakks partagea la plus belle marche du podium avec sa compagne, Laura Van Vooren, qui remporte toutes les courses auxquelles elle participe depuis début 2021.

Résultats

15 kilomètres

1. Rodrique Jordane 01:07:27, 2. Lequeux Renaud 01:11:46, 3. Nicolet Julien 01:12:05, 4. Anciaux Mathias 01:14:00, 5. Bayens Paul 01:15:57, 6. Masson Julien 01:16:09, 7. Bussiere 1861403 01:18:40, 8. Defosse Lucas 01:19:28, 9. Lange Mathis 01:19:45, 10. Gandouin Jeremy 01:19:46, 11. Van Hooijdonk Mathieu 01:21:16, 12. Roekaerts Maximilien 01:21:40, 13. Fontaine Bruno 01:22:18, 14. Simoens Ward 01:22:23, 15. Hernandez Julian 01:25:16, 16. Brochard Loic 01:25:16, 17. Guepe Olivier 01:25:51, 18. Lhermitte Igor 01:26:40, 19. Colson Charlie 01:26:52, 20. Barthélemy David 01:28:27, 21. Garcia Fabrice 01:28:28, 22. Roekaerts Christopher 01:29:04, 23. Claeys Ann Sofie 01:29:46, 24. Heymans Paul-Henry 01:29:49, 25. Vaucher Clément 01:30:05, 26. Mathon Gautier 01:30:35, 27. Lanners Patrick 01:30:43, 28. Hanot Théotime 01:31:22, 29. Navarrete Sebastien 01:31:42, 30. Delanghe Kevin 01:32:44, 31. Laffineur Yannick 01:32:48, 32. Dambroise Yves 01:33:10, 33. Clement Jerome 01:33:10, 34. Chrétien Frédéric 01:33:10, 35. Porrini Jeremy 01:33:10, 36. Parmentier Antoine 01:33:20, 37. Verraux Christophe 01:33:37, 38. Bernard Benjamin 01:34:12, 39. Gossiaux Julien 01:34:23, 40. Maillen Stéphan 01:35:22, 41. Hulot Mickael 01:35:24, 42. Gillard Jean-Michel 01:35:44, 43. Caniaux Jean-Baptiste 01:35:49, 44. Pattou Justine 01:36:32, 45. Clarinval Pascal 01:37:20, 46. Braconier Etan 01:37:33, 47. Provoost Kathy 01:37:36, 48. Poncelet Jérémy 01:38:00, 49. Van De Walle Juan 01:38:09, 50. Heymans Adrien 01:38:10, 51. Thiry Pierre-Alain 01:38:11, 52. Maebe Alexandre 01:38:18, 53. Cloutier Sébastien 01:38:34, 54. Lebrun Kévin 01:38:35, 55. Bossu Tjörven 01:39:15, 56. Langlet Thierry 01:40:18, 57. Henquin Gaetan 01:40:30, 58. D?Orchymont Charline 01:40:33, 59. Vandael Cis 01:42:15, 60. Jacoby Sylvain 01:42:31, 61. Laurent Philippe 01:42:40, 62. Libois Nicolas 01:42:55, 63. Gomez Anthony 01:43:42, 64. Bourgeois Rudy 01:43:52, 65. Romain Rudi 01:44:02, 66. Romain Regis 01:44:03, 67. Lambert Laetitia 01:44:04, 68. Royen Cedric 01:44:23, 69. Nicolay Teddy 01:44:27, 70. Kech Hugo 01:44:31, 71. Kech Michael 01:44:33, 72. Raimond Sacha 01:44:50, 73. Castillo Jose 01:44:52, 74. Bastogne Jonathan 01:45:10, 75. Bastogne Samuel 01:45:17, 76. Morel Magaly 01:45:21, 77. Boreux Geoffrey 01:45:33, 78. Martin Marion 01:46:12, 79. Clausse Yoann 01:46:48, 80. Mahut Adrien 01:47:06, 81. Gysens Fabrice 01:47:08, 82. Cauwelier Lionel 01:47:16, 83. Raymackers Benjamin 01:47:19, 84. Mulnard Damien 01:47:35, 85. Dion Rémy 01:47:50, 86. Demazy Corentin 01:47:57, 87. Baijot Regine 01:48:01, 88. Donay Marine 01:48:32, 89. Peeters Alice 01:49:11, 90. Franken Bastian 01:49:37, 91. Masereel Margaux 01:49:38, 92. Doucet Nicolas 01:49:45, 93. Huaux Steeve 01:49:46, 94. Vanderberghe Nancy 01:50:09, 95. Hutting Rénald 01:50:18, 96. Reis Victor 01:50:19, 97. Claus Leen 01:50:36, 98. Gaspar Valérie 01:51:31, 99. Braconnier Stéphane 01:51:32, 100. Clarenne Eddy 01:51:33, 101. Duplaix Eric 01:51:46, 102. Gourmet Carinne 01:51:58, 103. Van Achter Guillian 01:52:19, 104. Darstein Adeline 01:52:34, 105. Gigot Alexandra 01:52:39, 106. Nemery Sébastien 01:54:10, 107. Oro Jessica 01:54:45, 108. Cransveld Christiane 01:55:22, 109. Molter Pierre 01:55:25, 110. Culot Morgane 01:55:34, 111. Sadzot Rémy 01:55:51, 112. Simon Julie 01:56:06, 113. Defreyne Charlotte 01:56:17, 114. Denoncin Thierry 01:56:18, 115. Darstein Nicolas 01:56:21, 116. Collard Julien 01:56:25, 117. Demoulin Laurent 01:56:29, 118. Paul Martine 01:57:05, 119. Wauthier Astrid 01:57:08, 120. Bodet Laurence 01:57:08, 121. Becker Manon 01:57:08, 122. Comblez Cavaco Thibault 01:57:15, 123. Maniere Franck 01:57:17, 124. Saillet Sebastien 01:57:30, 125. Barras Jean-Michel 01:57:34, 126. Thomas Vandenkerckhoven 01:58:09, 127. Nieuwland Nicolas 01:58:16, 128. Dewit Jeremy 01:58:29, 129. Lequeux Séverine 01:58:33, 130. Mousin Martin 01:58:51, 131. Bodewes Jonathan 01:58:52, 132. Biernaux Benoit 01:59:00, 132. Manderrier Jean-Claude 01:59:06, 134. Rodrigues Romain 01:59:22, 135. Strijbol Nele 02:00:05, 136. Grégoire Cyrielle 02:00:10, 137. Hubert Annabel 02:00:21, 138. Colaux Justin 02:00:29, 139. Pichon Alizée 02:00:32, 140. Taquet Antonin 02:00:42, 141. Mazingant Benoit 02:00:52, 142. Singery Camille 02:01:44, 143. Nauts Thierry 02:01:50, 144. Collet Mickael 02:01:53, 145. Marechal Valentin 02:03:37, 146. Brion Stephane 02:04:14, 147. Bierlaire Tiphaine 02:04:21, 148. Pierlot Jacques 02:04:21, 149. Lejeune André 02:04:30, 150. Debry Renaud 02:04:30, 151. Calay Xavier 02:04:31, 152. Berlijn Bart 02:04:36, 153. Lambotte Fabrice 02:05:01, 154. Deresteau Michaël 02:05:01, 155. Quintelier Gérald 02:05:18, 156. Huerta Sanchez Elena 02:05:28, 157. Schipani Catherine 02:05:32, 158. Lance Didier 02:05:43, 159. Verheyen Christine 02:05:54, 160. Miroux Cecile 02:06:36, 161. Papart Aurélie 02:07:03, 162. Schelfhaut Sylvie 02:07:35, 163. Jacques Christine 02:07:50, 164. De Kinder Gert 02:07:58, 165. Garnier Marion 02:08:02, 166. Charlot Valentine 02:08:06, 167. Mousin Mathieu 02:08:21, 168. Grégoire Heidi 02:08:27, 169. Geerts Jennifere 02:09:11, 170. Deuwel Valentin 02:09:57, 171. Philippart Quentin 02:10:29, 172. Gérardy Mazarine 02:10:53, 173. De Munck Hans 02:10:56, 174. Bernard Laura 02:11:42, 175. Funduk Stéphanie 02:12:03, 176. Lhermitte Natacha 02:12:03, 177. Leduc Robert 02:12:22, 178. Dion Caroline 02:12:23, 179. Flasse Nathalie 02:12:25, 180. Baudhuin Cecile 02:13:09, 181. Poncelet Marie Pauline 02:13:30, 182. Godefroi Gregory 02:13:39, 183. Breton Annick 02:14:10, 184. Hardouin Marie 02:15:21, 185. Galet Christophe 02:15:21, 186. De Mol Julie 02:15:53, 187. Van Den Bossche Jérôme 02:16:03, 188. Demoulin Joseph 02:16:13, 189. Marie Sneessens 02:16:13, 190. Dépinoy Julien 02:18:30, 191. Dépinoy Séverine 02:18:32, 192. Fétrot Nathalie 02:18:33, 193. D’Haeninck Annemie 02:19:01, 194. Donot Sylvie 02:19:24, 195. Kralik Ludovic 02:20:18, 196. Pottier Jennifer 02:20:41, 197. Foucart Pascaline 02:20:42, 198. Arbonville Arnaud 02:21:23, 199. Arbonville Julie 02:21:27, 200. Declercq Léna 02:21:39, 201. Druinne Fanny 02:21:39, 202. Kiesecoms Pascal 02:21:52, 203. Forgiarini Valérie 02:21:52, 204. Sljapic Violetta 02:21:59, 205. Tassignon Manon 02:22:00, 206. Tassignon Chloé 02:22:30, 207. Demarteau Alain 02:24:20, 208. Ramack Michael 02:24:37, 209. Coleau Pierre 02:24:40, 210. Spilliaert Jessica 02:24:40, 211. Blanpain Benoit 02:25:14, 212. Hardy Mathieu 02:25:28, 213. Crochet Chantal 02:25:30, 213. Cortelletti Massimo 02:25:41, 215. Zanin Christophe 02:25:42, 216. Marx Stephanie 02:25:48, 217. Ruyssen Charlotte 02:25:56, 218. Forthomme Maxime 02:25:56, 219. Twahirwa Michael 02:25:57, 220. Patris Antoine 02:25:57, 221. Steyaert Charlotte 02:25:57, 222. Cochez Coraline 02:26:27, 223. Colin Laure 02:26:47, 224. Sevkan Reyhan 02:26:48, 225. Wouters Morten 02:28:14, 226. Porrini Nora 02:29:13, 227. Jacmain Michèle 02:29:55, 228. Cauwerts Patricia 02:30:25, 229. Dominique Marie 02:31:15, 230. Heusling Florence 02:31:15, 231. Kindt Emmanuel 02:31:32, 232. Vos Cecile 02:32:04, 233. Mallien Margaux 02:35:28, 234. De Bodt Cecile 02:35:42, 235. Seynaeve Dries 02:36:29, 236. Bhattoe Melissa 02:37:04, 237. Wisztorski Sabrina 02:37:15, 238. Carlier Ophélie 02:37:41, 239. Le Rouge Hélène 02:38:00, 240. Dion Florence 02:40:32, 241. Tube Marlène 02:40:37, 242. Goidts Anne 02:41:17, 243. Sikorski Sophie 02:42:19, 244. Zanette Tatiana 02:46:24, 245. Lair Christian 02:47:27, 246. Cartier Evelyne 02:47:27, 247. Renner Anne-Marie 02:49:49, 248. Dussart Patrick 02:49:59, 249. Debry Manon 02:53:58, 250. Gilson Virginie 02:54:18, 251. Houillet Isabelle 02:55:10, 252. Martinus Kathleen 02:55:10, 253. Sulli Maite 02:55:30, 254. Sulli Cedric 02:55:30, 255. Bodart Alain 02:58:46, 256. Roufosse Delphine 03:00:25, 257. De Maerteleire Isabelle 03:00:26, 258. Dixheures Mathilde 03:00:27, 259. Nowakowski Stéphanie 03:01:18, 260. Frantzen Aurelie 03:02:11, 261. Alleg Kamel 03:03:02, 262. Manta Luigi 03:07:28, 263. Gaignage Isabelle 03:10:01

24 kilomètres

1. Drion Maximilien 02:04:38, 2. Maquet Arnaud 02:10:35, 3. Géromboux Arnaud 02:11:18, 4. Triaille Thibault 02:15:34, 5. Michel Luc 02:21:00, 6. Mannaert Jasper 02:21:44, 7. Van Nieuwenhove Tanguy 02:22:11, 8. Van Der Ouderaa François 02:22:44, 9. Stevens Philippe 02:25:36, 10. Charlier Julien 02:25:53, 11. Verheyen Wouter 02:26:44, 12. Coppin Steve 02:29:16, 13. Goubau Julien 02:31:50, 14. Tripnaux Julien 02:32:44, 15. Colomb Jean-Baptiste 02:35:04, 16. Van De Meerssche Jérôme 02:35:35, 17. Van Wetter Renaud 02:38:25, 18. De Munck Jasper 02:38:37, 19. Defays Charles 02:38:39, 20. Gregoire Thibaud 02:41:51, 21. Michel Sebastien 02:42:58, 22. Peeters Raphaël 02:44:14, 23. Wilmet Valentin 02:44:54, 24. Bihain Tanguy 02:45:40, 25. Sudiro Jordan 02:46:05, 26. Pické Hervé 02:49:17, 27. Da Fonceca Théo 02:49:19, 28. Pottier Stephan 02:49:20, 29. Delabastita Ward 02:50:53, 30. Martin Maxime 02:51:49, 31. Rulkin Sophie 02:52:00, 32. Bodeux Jean Luc 02:52:10, 33. Vanooteghem Jonathan 02:53:16, 34. Bodet Quentin 02:53:31, 35. Reman Simon 02:55:07, 36. Legrand Julien 02:56:40, 37. Honoré François 02:57:24, 38. Cher Étienne 02:57:47, 39. Rojo Cebrecos Ignacio 02:58:54, 40. Mogin Margot 02:58:59, 41. Bernard Christophe 03:00:29, 42. De Sa Mathias 03:00:44, 43. Coffinier Alexis 03:01:45, 44. Garcia Sébastien 03:01:54, 45. Francotte Sebastien 03:02:09, 46. Lavis Thibaut 03:02:49, 47. Hocquet Adrien 03:03:26, 48. Beaussart Laura 03:03:37, 49. Clary Mickael 03:05:00, 50. Hansen Véronique 03:05:59, 51. Mousseron Florent 03:06:01, 52. Vandentempel Olivier 03:08:11, 53. Drigo Nicolas 03:08:39, 54. Bonnet Damien 03:09:49, 55. Thibaut Vincent 03:09:49, 56. Minet Cédric 03:10:08, 57. Christophe Laurent 03:10:24, 58. Di Prétoro Nicolas 03:10:27, 59. Weber Gwenael 03:10:32, 60. Pascal Cardon 03:10:51, 61. Braquet Jacques 03:11:37, 62. Marchal Cyril 03:11:45, 63. Cortens Wouter 03:11:46, 64. Decolnet Joël 03:11:51, 65. Fouillien Grégoire 03:12:35, 66. Lanciaux Nicolas 03:12:42, 67. Gérardy Romaric 03:14:01, 68. Mesieres Francois 03:15:00, 69. Baquet Michaël 03:15:15, 70. Julémont Stéphanie 03:16:05, 71. Perez Claire 03:16:09, 72. Durin Christophe 03:16:42, 73. Boiteux Mathieu 03:17:50, 74. Lentini Alex 03:18:21, 75. Oudar Benoit 03:19:24, 76. Setton Romain 03:19:44, 77. Leduc Florent 03:20:03, 78. Gofflot Killian 03:20:10, 79. Laurence Sébastien 03:20:15, 80. Vermeulen Manoel 03:20:51, 81. Da Fonceca Jerome 03:21:09, 82. Mignon Alexandre 03:21:37, 83. Gillardin Bruno 03:21:37, 84. Becard Nicolas 03:21:41, 85. Collard Simon 03:22:00, 86. Rocour Bertrand 03:22:42, 87. Guilmot Audrey 03:23:31, 88. Leroy Julie 03:23:49, 89. Ghysels Patrick 03:24:02, 90. Lagae Alexis 03:24:07, 91. Chainiaux Virginie 03:24:11, 92. Goethals Jean-Olivier 03:24:11, 93. Lopez Christophe 03:24:29, 94. Dehouck Virginie 03:24:32, 95. Fossion Charlton 03:24:33, 96. Biasino Fabrice 03:24:38, 97. Bastogne Louis 03:25:45, 98. Dang Tony 03:26:35, 99. Léonet Ludovic 03:26:43, 100. Pire Karyl 03:27:00, 101. Poncin Pierre 03:27:04, 102. Ducarme Lucas 03:27:23, 103. Lasseel Geoffrey 03:27:23, 104. Cunin Nicolas 03:27:46, 105. Brunebarbe Joel 03:28:00, 106. Detellier Christophe 03:30:06, 107. Kleinkenberg Thomas 03:30:44, 108. Legendre Titouan 03:31:39, 109. Legendre Ninon 03:31:39, 110. Gausset Olivier 03:32:20, 111. Lambot Ronald 03:33:06, 112. Lahure Didier 03:33:17, 113. Jacquet Vincent 03:33:18, 114. Cuozzo Antonio 03:33:29, 115. Franssen Xavier 03:33:51, 116. Evangelisti Damien 03:34:01, 117. Delaere Wiebe 03:34:01, 118. Chevallier Jean-Felicien 03:35:46, 119. Mathon Thibault 03:35:46, 120. Ghem Jean-François 03:35:47, 121. Noben Nicolas 03:35:50, 122. Minsart Gaëtan 03:35:50, 123. Tavernier Vincent 03:36:08, 124. Baralle Sabrina 03:36:08, 125. Urbain Lionel 03:36:10, 126. Arnould Marie 03:36:21, 127. Rodriguez Perrine 03:36:21, 128. Mathieu Lionel 03:36:56, 129. Ponsard Arnaud 03:37:06, 130. Plasman Pierre 03:37:19, 131. Lenoir Frederic 03:37:21, 132. Hebette Dominique 03:37:24, 132. Vanlancker Céline 03:37:24, 134. Ansias Pierre-Yves 03:37:39, 135. Boqué Julie 03:37:40, 136. Gaudriaux Valentin 03:38:34, 137. Keustermans Antoine 03:38:38, 138. Lallement Benjamin 03:38:38, 139. Quintyn Mathieu 03:39:01, 140. Pileggi Anthony 03:39:19, 141. Marchand Laetitia 03:39:21, 142. Dubois Delphine 03:39:23, 143. Vangoidsenhoven Koen 03:39:43, 144. Chanet Marie 03:39:53, 145. Hubin François 03:39:54, 146. Cuyt Koen 03:40:20, 147. Allein Stef 03:40:30, 148. Thomas Damien 03:41:06, 149. Bogaert Niki 03:41:28, 150. Decabooter Mathieu 03:41:56, 151. Mineur Bénédicte 03:44:01, 152. Darville Olivier 03:44:06, 153. Coupain Philippe 03:44:13, 154. Roiseux Sébastien 03:45:27, 155. Lernould Maxime 03:45:45, 156. Ancion Virginie 03:46:06, 157. Hanosset Sandrine 03:46:14, 158. Francois Bruno 03:46:17, 159. Sanzot Yannick 03:46:28, 160. Lequivard Gregory 03:47:05, 161. Hanot Jolan 03:47:22, 162. Christiaens Mathias 03:47:27, 163. André Stéphane 03:48:01, 164. Vandermeulen Muriel 03:48:03, 165. Alleaume Christophe 03:48:14, 166. Jammes Magali 03:48:35, 167. Lebrun Gildas 03:48:35, 168. Vander Massen Philippe 03:48:36, 169. Pecheux Florent 03:48:46, 170. Demarcin Fabrice 03:49:09, 171. Lannoy Valerie 03:49:15, 172. Dulst Laurens 03:49:23, 173. Segaert Dries 03:49:23, 174. Drossart Jonathan 03:51:03, 175. Horidor Stephan 03:51:06, 176. Bernard Bertrand 03:51:48, 177. Majois Mathilde 03:52:11, 178. Franck Luc 03:52:17, 179. Demeestere Antoine 03:52:19, 180. Evrard Anne-Laure 03:52:31, 181. Lepère Rémy 03:53:13, 182. Malhey Ludovic 03:54:19, 183. Meuwis Joel 03:54:24, 184. Drossart Maxime 03:54:43, 185. Brison Kathy 03:54:57, 186. Matz Christophe 03:55:14, 187. Cerkaski Tomasz 03:55:49, 188. Wansard Marie 03:56:05, 189. Hennequin Patrice 03:56:18, 190. Tissoux David 03:56:22, 191. De Pryck Quentin 03:56:37, 192. Legrand Marina 03:56:48, 193. Modave Joel 03:56:50, 194. Bouty Xavier 03:56:51, 195. Willemin Matthieu 03:57:45, 196. Floin Timmy 03:57:47, 197. Moors Thierry 03:57:51, 198. Dupuis Aurélien 03:57:53, 199. Di Vaira Florence 03:57:56, 200. Hendrick Hanne 03:57:56, 201. Chivoret Pascal 03:57:58, 202. Flamand Dimitri 03:58:12, 203. De Weerdt Annelies 03:58:22, 204. Demol Jeanne 03:58:23, 205. Pecheux Amandine 03:58:24, 206. Déom Manon 03:58:24, 207. Guillet Jordan 03:58:29, 208. François Léandre 03:58:37, 209. Arnould Philippe 03:59:33, 210. Ceinos Manon 03:59:47, 211. Jordens Romain 03:59:53, 212. Xhaet Nathalie 04:00:13, 213. Brehain David 04:00:14, 213. Geerts Christian 04:01:32, 215. Noel Thomas 04:01:58, 216. Paul Tatiana 04:02:21, 217. Theys Sophie 04:04:50, 218. Gheury Philippe 04:04:51, 219. Radelet Stephanie 04:05:15, 220. Taquet Fabien 04:05:52, 221. Barthès Sébastien 04:05:57, 222. Degbomont Caroline 04:06:19, 223. Horent David 04:06:20, 224. Goderis Seije 04:06:44, 225. Robinet Julien 04:06:56, 226. Grégoire Elodie 04:07:03, 227. Kervyn Xavier 04:07:12, 228. Vandewoestijne Jorgen 04:07:12, 229. Badoux Alexandre 04:07:28, 230. Beun Magali 04:07:36, 231. Pradera Sabrina 04:09:39, 232. Piette Amandine 04:09:55, 233. Renault Laurent 04:10:31, 234. Dewulf Noelle 04:10:33, 235. Rasquinet Vanessa 04:10:33, 236. Daireaux Arnaud 04:10:36, 237. Santerre Benjamin 04:10:37, 238. Sorlin Romain 04:10:39, 239. Hublet Julie 04:10:58, 240. Jacquet Jean-Francois 04:11:31, 241. Dagnelie Axelle 04:11:34, 242. Sturam Lorenzo 04:11:37, 243. Sturam Elise 04:11:37, 244. De Kettenis Maxime 04:11:40, 245. Devigne Jean-Luc 04:13:30, 246. Bertoux Axel 04:13:32, 247. Kmiotek Eric 04:13:42, 248. Vander Stricht Loïc 04:14:38, 249. Streel Pierre 04:16:53, 250. Bado Mathieu 04:17:02, 251. Francois Serge 04:17:41, 252. Raskin Bruno 04:18:10, 253. Derre Sylvie 04:18:10, 254. Vandepitte Remi 04:18:53, 255. Arnould Océane 04:19:06, 256. Dubart Hubert-Marie 04:19:14, 257. Mouzer Christophe 04:20:42, 258. Forêt Grégory 04:22:14, 259. Dehove Luc 04:22:15, 260. Guizzi Thomas 04:23:31, 261. Dubois Nathalie 04:25:06, 262. Grimault Pierre 04:25:10, 263. Deboute Émilie 04:25:12, 264. Vilsange Albane 04:25:12, 265. Libbrecht Laurent 04:25:12, 266. Spits Charline 04:25:41, 267. Rosoux Victoria 04:26:09, 268. Narbey Olivier 04:26:13, 269. Paulet Axel 04:26:23, 270. Germanova Desi 04:26:39, 271. 04:26:59, 272. Chintinne Stephanie 04:27:46, 273. Evrard Maxime 04:27:46, 274. Naessens Nathalie 04:29:43, 275. Gubin Justine 04:30:01, 276. Bertonniere Benoit 04:30:09, 277. Douette Eric 04:30:11, 278. Alunni Maurizio 04:32:35, 279. Brunois Jacques 04:32:53, 280. Bassine Philippe 04:33:17, 281. Preudhomme Vincent 04:34:17, 282. Collet Johan 04:34:24, 283. Bouillet Mélanie 04:35:56, 284. Fisse Ludivine 04:36:10, 285. De Wolf Dimitri 04:36:11, 286. Perera John 04:36:11, 287. Liepin Didier 04:36:23, 288. Auquier Herve 04:37:04, 289. Nieradko Katarzyna 04:37:41, 290. Laszlo Marie-Charlotte 04:39:12, 291. Van Den Abeele David 04:40:44, 292. Dyl Pierre 04:42:31, 293. Koch Frederic 04:42:32, 294. Furchert Géraldine 04:42:48, 295. Grandjean Annick 04:42:53, 296. Coopman Simon 04:44:08, 297. Mohimont Nathalie 04:44:11, 298. Lété Pascal 04:44:16, 299. Lehanne Eric 04:44:41, 300. Callens Françoise 04:44:52, 301. Ducoron Laurence 04:44:52, 302. Hermant Benoît 04:45:24, 303. Douel Marie 04:45:33, 304. Charlier Héloïse 04:45:33, 305. Wengler Serge 04:46:00, 306. Lemaine Dominique 04:47:15, 307. Masset Amélie 04:47:15, 308. Goffin Alexandre 04:47:28, 309. Bachy Véronique 04:47:34, 310. Beeckman Amaury 04:47:56, 311. Marchal Christine 04:47:57, 312. Dupont Dupont 04:51:53, 313. Jubault Veronique 04:53:02, 314. Deplechin Aline 04:53:13, 315. Bourgois Jean-Michel 04:53:20, 316. Allard Marie 04:53:50, 317. Bevernaegie Virginie 04:53:50, 318. Axensalva Renaud 04:53:51, 319. Charles Nicolas 04:54:34, 320. Schroeder Nicolas 04:54:48, 321. Van Enst Jean 04:59:50, 322. Descamps Pierre-Andre 05:00:19, 323. Modave Thierry 05:02:10, 324. De Gyns Anthony 05:02:29, 325. Biasino Michael 05:03:26, 326. Evrard Luc 05:04:49, 327. Rezzoug Louafi 05:09:40, 328. Put Bart 05:13:18, 329. Dierick Christian 05:19:25, 330. Leermakers Martine 05:20:02, 331. Deloddere Christel 05:20:47, 332. Janssen Sylvie 05:20:52, 333. Duplat Françoise 05:20:53, 334. Weustink Sander 05:22:17, 335. Detrey Baudemont Nathalie 05:26:48, 336. Detrey Philippe 05:26:50, 337. Collard Claire 05:29:41, 338. Dupret Geneviève 05:31:59, 339. Rozenblat Stéphane 05:39:14, 340. Hautecoeur Wivine 05:39:14, 341. Bouchard Caroline 05:45:53, 342. Poivre Pierre 06:00:24, 343. Boelen Djilan 06:33:41

40 kilomètres

1. Pahos Andreas 03:53:02, 2. Sherpa Sangé 03:56:16, 3. Cordier Bastien 04:09:26, 4. Lefebvre Ludwig 04:10:44, 5. Giacomelli Sereno 04:12:11, 6. Groffier Jérôme 04:12:44, 7. Herregodts Aron-Levi 04:14:47, 8. Georges Benoit 04:17:13, 9. Simoen Louis 04:21:18, 10. Lorge Vincent 04:21:24, 11. Deckx Rik 04:21:52, 12. Moyen Florian 04:29:15, 13. Deben Jean-François 04:33:40, 14. Wattier Davy 04:34:51, 15. Beauchard Cedric 04:35:59, 16. Claes Dieter 04:39:01, 17. Van Vooren Laura 04:40:59, 18. De Clerck Jan 04:41:21, 19. Gilkinet François 04:43:05, 20. Marchand Stephane 04:45:05, 21. Posta Marie Hélène 04:45:27, 22. Delloue Hervé 04:45:28, 23. Van Den Bergh Benjamin 04:49:15, 24. Launois Jérôme 04:50:57, 25. Laoureux Denis 04:52:20, 26. Périn Thomas 04:52:25, 27. Nihoul Michael 04:54:53, 28. Hooft Francois 04:56:01, 29. Kosinska Dorota 04:57:01, 30. De Narp Benjamin 04:57:14, 31. Lassaux Dan 04:59:37, 32. Nordgren Marcus 04:59:48, 33. Collard Julien 05:00:20, 34. Verbesselt Kevin 05:01:20, 35. Minckwitz Stany 05:01:54, 36. Mouchet Stéphane 05:01:57, 37. Fabre Michaël 05:02:22, 38. Guiot Cédric 05:02:42, 39. Leroy Benjamin 05:04:36, 40. Robin Alexis 05:05:14, 41. Marcion Guillaume 05:07:23, 42. Dautricourt Rémi 05:07:48, 43. Cuisset Jason 05:09:46, 44. Biemmi Benjamin 05:10:17, 45. Vincent Maxime 05:10:37, 46. Huchette Damien 05:11:47, 47. Nowak Thomas 05:12:24, 48. Prévoteaux Gautier 05:12:46, 49. Deschamps Yannick 05:12:54, 50. Perzyna Christophe 05:15:15, 51. Deflem Didier 05:15:21, 52. Sauvage Henry 05:15:27, 53. Kowalczyk Benoît 05:15:29, 54. Van Dyck Dimitri 05:16:10, 55. Laffineur Pierre 05:16:18, 56. Devos Fabien 05:16:47, 57. Denoyelle Pascal 05:16:51, 58. Emaer Jérôme 05:17:05, 59. Verbesselt Thibaut 05:17:30, 60. Gregoire Etienne 05:18:08, 61. Brisbois Pierre-Yves 05:18:13, 62. Byiers Bruce 05:18:50, 63. Ponti Angelo 05:19:06, 64. Ferson Niels 05:19:14, 65. Guillitte Thomas 05:19:18, 66. Vervy Quentin 05:19:20, 67. Chaboteaux Jerome 05:19:23, 68. Georis Sébastien 05:19:44, 69. Desmidt Nathan 05:19:56, 70. De Schoenmackers Thomas 05:20:03, 71. Verrue Sébastien 05:20:33, 72. Pochet Colin 05:21:13, 73. Dechamps Raoul 05:21:51, 74. Moret Patrick 05:22:36, 75. Gofflot Frederic 05:22:44, 76. Malisoux Laurent 05:23:24, 77. Lumen Emmanuel 05:23:48, 78. Quintart Alexandre 05:24:31, 79. Ost Isabelle 05:24:43, 80. Fontaine Cindy 05:26:28, 81. Gombault Mathieu 05:27:15, 82. Buytaert Frank 05:29:02, 83. Dautrive Vincent 05:29:12, 84. Mixte Benjamin 05:30:04, 85. Van Der Poorten Glenn 05:31:08, 86. Claine Maxime 05:31:46, 87. Huygen Carl 05:33:03, 88. Tombeux Christophe 05:33:20, 89. Gaye Jean-François 05:33:35, 90. Derache Frederic 05:33:45, 91. Dedoyard François 05:33:55, 92. Modrzejewski Stephane 05:36:13, 93. Thomas Florian 05:36:17, 94. Renard Yves 05:36:31, 95. Fivet Chloé 05:36:59, 96. Levy Morelle Frederic 05:37:01, 97. Mahieu Frédéric 05:37:03, 98. Durviaux Antoine 05:37:08, 99. Ceinos Rodrigue 05:38:32, 100. Vleugels Frederic 05:39:45, 101. Dauby Salomé 05:40:01, 102. Morlet Juline 05:41:14, 103. Vanmechelen Hans 05:41:50, 104. Billen Jonathan 05:41:50, 105. Kuypers Erwin 05:42:13, 106. Scheldeman Bjorn 05:42:45, 107. Parein Estelle 05:42:50, 108. Andries Vincent 05:45:06, 109. Leurquin Augustin 05:45:15, 110. Trigaux Jonathan 05:45:31, 111. Van Gils Jan 05:45:35, 112. Kayser Jean 05:45:48, 113. Bernard Lucile 05:49:07, 114. Forges Charles 05:49:53, 115. De Baenst Baudouin 05:50:15, 116. Delait Olivier 05:51:03, 117. Godron Francois 05:51:37, 118. Huin Andre 05:51:49, 119. Schmitz Nicolas 05:52:07, 120. Boqué Didier 05:52:27, 121. Krauch Bruno 05:52:33, 122. Vandoorne Jeroen 05:52:43, 123. Franken Natalie 05:52:59, 124. Henrard Jeremy 05:53:23, 125. Deny Florence 05:54:02, 126. Philippin Gregory 05:54:03, 127. Denoncin Maxime 05:54:14, 128. Mathieu Cédric 05:54:21, 129. Kuipers Alex 05:54:39, 130. Jeunieaux Yoann 05:55:15, 131. Brix Nicolas 05:55:50, 132. Corbesier Laurent 05:56:23, 132. Simonnet Loic 05:57:29, 134. Nothomb Thomas 05:58:44, 135. Dumoulin Rudi 05:59:04, 136. Prevoteaux Christophe 06:00:12, 137. Robert Rudy 06:00:35, 138. Olivier Loic 06:01:58, 139. Paon Vincent 06:02:04, 140. Beaufils Guillaume 06:02:07, 141. Pereira Jose 06:02:23, 142. Mernier Jean-Pierre 06:02:23, 143. Leroy Julien 06:03:00, 144. Van De Putte Johan 06:03:01, 145. Coeffard Lucas 06:03:05, 146. Rabineau Joseph 06:03:05, 147. Preudhomme Francois 06:03:11, 148. Wilmet Thomas 06:03:11, 149. Lampson Stéphane 06:04:13, 150. Leheutre Romain 06:04:14, 151. Torres Marion 06:04:14, 152. Malache Cédric 06:04:51, 153. Schramm Do Carmo Christian 06:05:23, 154. Andrieux Philippe 06:05:35, 155. Andrieux Jeremy 06:05:35, 156. Sylvain Ritrovato 06:05:59, 157. Champion Nicolas 06:06:12, 158. Marchand Hugues 06:06:49, 159. Tornabene Jonathan 06:07:36, 160. Audran Ophélie 06:08:22, 161. Audran Frédéric 06:08:23, 162. Lahure Pascale 06:08:54, 163. Ecclesia Anthony 06:09:02, 164. Bourguignon Bruno 06:10:23, 165. Hermant Philippe 06:11:00, 166. Thumerel Benoît 06:12:04, 167. Deschamps Alice 06:12:38, 168. Salmon Luc 06:12:38, 169. Vilain Bruno 06:13:09, 170. Capitaine Didier 06:14:11, 171. Augereau Sylvain 06:14:41, 172. Delhaye Basile 06:14:57, 173. Bayot Bernard 06:15:17, 174. Drapier Arnaud 06:15:35, 175. Leonet Maxime 06:16:14, 176. Barthélemy Séverine 06:17:16, 177. Barthelemy Michael 06:17:17, 178. Verschaeve Jean-Baptiste 06:17:42, 179. Licour Laurent 06:18:25, 180. Titzl Laurent 06:18:29, 181. Deckx Seppe 06:18:57, 182. Klaus Romuald 06:21:12, 183. Lambert Sabrina 06:23:27, 184. Rogier Severine 06:24:09, 185. Donnay François 06:26:00, 186. Rary Didier 06:26:13, 187. Schegers Tom 06:26:30, 188. Bartoszuk Roman 06:26:53, 189. Bogaert Thomas 06:27:37, 190. Martin Guy 06:27:47, 191. Hamelinck Wouter 06:27:52, 192. Belpaire Robin 06:30:56, 193. Delière Axel 06:31:07, 194. Bihain Bernard 06:33:16, 195. Angouma Suzanne 06:34:15, 196. Ngo Likeng Christine 06:34:16, 197. Eusop Bastien 06:34:40, 198. Titotto Franck 06:36:16, 199. Linder Laurence 06:36:29, 200. Gevenoid Nicolas 06:38:02, 201. Cardoso Manuel 06:38:04, 202. Chaidron Raphaël 06:38:23, 203. Germain Fabian 06:38:24, 204. Cammaerts Nicolas 06:41:50, 205. Lecomte Lionel 06:42:55, 206. Baholet Christelle 06:42:59, 207. Pascal Gangloff 06:42:59, 208. Jenard Gregory 06:44:38, 209. Collette Vincent 06:47:30, 210. Coopman Thomas 06:48:07, 211. Manta Lionel 06:48:37, 212. Rouche Armelle 06:49:47, 213. Collignon Kevin 06:49:48, 213. Nauts Benoit 06:50:08, 215. Kegels Laurent 06:51:45, 216. Bral Séverine 06:52:15, 217. Cortelletti Enzo 06:52:16, 218. Lemaître Sébastien 06:53:11, 219. Leroy Stéphanie 06:53:34, 220. Lorphèvre Eric 06:55:01, 221. Lefebvre Ludovic 06:56:59, 222. Engrand Guillaume 07:00:03, 223. Tavernier Carole 07:00:46, 224. Cuvelier Serge 07:02:14, 225. Porquet Laura 07:02:45, 226. Chauvin Michael 07:02:53, 227. Grégoire Claude 07:04:38, 228. Bennabi Mike 07:05:39, 229. Spanneut Sébastien 07:05:57, 230. Edom Michel 07:06:16, 231. Barthélemy Stéphane 07:06:41, 232. Goossens Annick 07:06:49, 233. Demoulin Bernard 07:08:36, 234. Somers Pieter 07:09:24, 235. Ammendola Antonio 07:09:45, 236. Absil Christophe 07:11:02, 237. Renoirte Charles 07:11:59, 238. Riche Nicolas 07:13:35, 239. Riche Fabien 07:13:35, 240. Legros Muriel 07:19:49, 241. Legros Ghislain 07:19:50, 242. Arnould Antoine 07:19:56, 243. Sales Francois 07:20:50, 244. Ghysen André 07:28:55, 245. Rouffignon Vincent 07:55:18, 246. Economides Charlotte 07:55:18, 247. Mahieu David 08:02:54, 248. Baratte Thomas 08:06:16, 249. Chevalier Jean 08:11:30, 250. Vanmechelen Sébastien 08:58:13, 251. Lambert Marie 08:58:13, 252. Zachary Maria 09:12:38