Le retour gagnant de Xhardez à Sinsin

" C’était un parcours difficile, surtout sous cette chaleur. J’ai décroché le premier, après un kilomètre trop rapide, mais je me suis fait mal aiguiller par un signaleur et j’ai parcouru 600 mètres de trop. Heureusement, je suis tout de même parvenu à garder ma deuxième place « , souriait Théo. Maud Pierard remporta la victoire chez les filles. Après quelques mois compliqués, liés à une périostite, l’ostéopathe Jonathan Xhardez était de retour. Il s’imposa avec plus de trois minutes d’avance sur Edwin Vandervost et Julien Hastir. « Je n’ai pas le choix: entre les courses que j’ai manquées et celles auxquelles je ne sais participer, si je veux jouer le challenge, je ne peux plus en manquer beaucoup , s’amusait le vainqueur. J’ai joué au chat et à la souris avec mes poursuivants, avant de faire le trou sur Erwin et Julien . » Chez les dames, Nathalie Carion l’a emporté.

4,1 kilomètres

1. Milazzo Baptiste 00:17:49, 2. Lesenfants Léna 00:18:53, 3. Job Jules 00:19:03, 4. Collin Clément 00:19:05, 5. Ronvaux Lorian 00:19:25, 6. Solot Emma 00:23:58, 7. Solot Marie 00:24:00, 8. Bauvir Florette 00:26:06, 9. Hulin Charlotte 00:27:17, 10. Reynders Lydia 00:29:34, 11. Brolet Véronique 00:30:47, 12. Devigne Grégory 00:30:54, 13. Safi Arsalaknan 00:32:56

7,9 kilomètres

1. Maron Nicolas 00:28:21, 2. Suray Théo 00:31:43, 3. Darte Eric 00:32:36, 4. Devillet Anthony 00:32:59, 5. Culot Emilien 00:34:23, 6. Darte Didier 00:35:53, 7. Meert Peter 00:36:50, 8. Bauvir Baptiste 00:37:22, 9. Leonard Stéphane 00:37:36, 10. Pierard Maud 00:37:59, 11. Georges Augustin 00:38:10, 12. Etienne Pascal 00:39:02, 13. Bertrand Matéo 00:39:19, 14. Michiels Stany 00:39:21, 15. Lesure Florent 00:39:50, 16. Tournay Lucien 00:40:22, 17. Leodet Julien 00:40:31, 18. Forthomme Michel 00:40:37, 19. Breer Léo 00:40:44, 20. Triffaux Luc 00:41:35, 21. Bonjean Bertrand 00:41:45, 22. Rome Aurélie 00:41:55, 23. Nossaint Philippe 00:42:08, 24. Hastray Loïs 00:42:29, 25. Dachelet Caroline 00:42:50, 26. Verbeke Martin 00:42:52, 27. Ronveaux Alain 00:43:21, 28. Bertrand Diego 00:43:35, 29. Lavis Maximilien 00:43:40, 30. Ludwig Théo 00:43:44, 31. Meunier Mathéo 00:44:33, 32. Milazzo Boris 00:44:35, 33. Thirion Lyse 00:44:41, 34. Welvaert Jules 00:45:21, 35. Gregoire Nancy 00:45:32, 36. Gruslin Daniel 00:45:33, 37. Lejeune Laura 00:45:43, 38. Carpentier Stéphanie 00:46:01, 39. Godinache Stéphane 00:46:30, 40. Mostade Celine 00:46:54, 41. Demeffe Laurent 00:47:49, 42. Lavis Anatole 00:48:11, 43. Vandervorst Rudi 00:48:13, 44. Thonon Loris 00:48:23, 45. Carpentier Jessica 00:48:28, 46. Schleister Marie-Flore 00:48:34, 47. De Maesschalck Alistair 00:48:48, 48. Carpe Clara 00:49:07, 49. Sepult Géraldine 00:49:24, 50. Neuville Noël 00:49:26, 51. Haufroid Jean-Marc 00:49:41, 52. Solot Jérôme 00:49:51, 53. Etonde Josué 00:50:41, 54. Lambrecht Frédérique 00:50:43, 55. Gillard Henri 00:51:09, 56. Letorey Noelle 00:51:13, 57. Wattiez Raphaëlle 00:51:23, 58. Mottet Elisabeth 00:51:45, 59. Billy Stéphanie 00:52:01, 60. Tissot Morgane 00:52:10, 61. Culot Florentine 00:52:31, 62. Colas Carine 00:53:02, 63. Culot Apolline 00:56:05, 64. Lesenfants Anne 00:56:07, 65. Lambrecht Doriane 00:56:37, 66. Lambrecht Audrey 00:56:38, 67. Lambrecht Geoffroy 00:56:40, 68. Lambrecht Luc 00:56:42, 69. Didion Magali 00:57:55, 70. Colson Valentine 00:59:30, 71. Lejeune Laurence 00:59:32, 72. Zimmer Carine 01:05:27, 73. Previtali Alain 01:05:29, 74. Lambotte Jean-Bernard 01:07:31

12,3 kilomètres

1. Xhardez Jonathan 00:45:00, 2. Vandervorst Edwin 00:48:15, 3. Hastir Julien 00:48:54, 4. Etienne Marvin 00:49:31, 5. Lambert Ludovic 00:49:49, 6. Van Der Werff Frits 00:51:47, 7. Mottet Philippe 00:51:56, 8. Capelle Christian 00:53:05, 9. Detroz Julien 00:53:15, 10. Baudoin Julien 00:53:29, 11. Goosse Christophe 00:53:42, 12. Annet Gaëtan 00:53:50, 13. Chaboteaux Nicolas 00:54:53, 14. Molitor André 00:54:59, 15. Vanhulst Benjamin 00:55:34, 16. Joris Dimitri 00:57:11, 17. Goffin Amory 00:57:48, 18. Courard Fabian 00:57:52, 19. Quirynen Antoine 00:58:11, 20. Streignard Rémi 00:58:52, 21. Oger Stéphan 00:59:17, 22. Carpe Jean-François 00:59:20, 23. Lempereur Martin 00:59:24, 24. Delforge Jean-Luc 00:59:55, 25. Pierre Bernard 01:00:08, 26. Côte Henry-François 01:01:42, 27. Marenne Bruno 01:02:00, 28. Leodet Bertrand 01:02:06, 29. Martin Michel 01:02:22, 30. Waziri Rahimullah 01:02:43, 31. Jouan Bernard 01:03:00, 32. Quirynen Nathan 01:03:04, 33. Monseur Philippe 01:03:10, 34. Carion Nathalie 01:03:34, 35. Ludwig Raphaël 01:04:04, 36. Robert Marie-Eve 01:04:16, 37. Fournier Damien 01:04:23, 38. Olivier Kevin 01:04:31, 39. Collin Jean-François 01:04:58, 40. Ruelle Gaëtan 01:05:19, 41. Gillard André 01:06:01, 42. Borsus Alexandre 01:06:22, 43. De Hepcee Bruno 01:06:31, 44. Lissoir Cédric 01:06:40, 45. Klinkenberg Regis 01:06:52, 46. Collot André 01:06:57, 47. Maurin Nathalie 01:07:13, 48. Blaise Pierre 01:07:21, 49. Dejet Vincent 01:08:14, 50. Dubois Philippe 01:08:15, 51. Mahin Anne-Sophie 01:08:35, 52. Grosdent Sébastien 01:08:36, 53. Lardot Renaud 01:08:56, 54. Quirynen Estelle 01:09:02, 55. Legrand Delphine 01:09:05, 56. Bernier Nicolas 01:09:17, 57. Laloux Laurence 01:09:38, 58. Georges Noémie 01:09:46, 59. Alexandre Françoise 01:10:19, 60. Daoust Jean-Marie 01:11:21, 61. Dimauro Audrey 01:11:29, 62. Sherzad Atta Gul 01:11:34, 63. Grammen Régine 01:12:51, 64. Normand Daniel 01:12:57, 65. Recht Jean 01:13:29, 66. Raskin Sylviane 01:14:22, 67. Quiriny Domingo 01:14:48, 68. Holdsworth Andy 01:14:59, 69. Waziri Ekmatullah 01:15:26, 70. Streber Fernand 01:15:31, 71. Durdu Marylène 01:15:42, 72. Clemens Yves 01:16:14, 73. Hastir Clémentine 01:17:17, 74. Sepult Fabrice 01:18:14, 75. Graas Nicole 01:18:19, 76. Latteur Anne 01:18:56, 77. Jehae Mélinda 01:19:21, 78. Vidick Jean-Luc 01:19:22, 79. De Vooght Guy 01:19:36, 80. Carly Marylène 01:21:22, 81. Schmit Sandrine 01:23:43, 82. Libouton Marc 01:25:17, 83. Lamette Pierre 01:26:01, 84. Rowies Christine 01:28:42, 85. Dernier Jean-Marc 01:31:10