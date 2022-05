La fin de saison de rêve de Biesme

Depuis dimanche, nous connaissons notre représentant au tour final interprovincial. Après avoir évincé Loyers, Biesme s’est payé le scalp de Grand-Leez en finale (1-2). Pourtant, ce sont bien les Verts qui ont marqué le premier but. « On a vécu un début de match compliqué, précise Xavier Thiry. Nos adversaires exerçaient un pressing haut. Ils savaient que notre point faible était le secteur défensif. Ils voulaient tuer le match directement mais après la blessure de Devigne, ils ont commencé à reculer et nous avons pris confiance. En deuxième période, on s’attendait à un deuxième gros pressing mais Grand-Leez a opté pour une autre stratégie. On a pu dicter le tempo de la rencontre en partant plusieurs fois en contre, notamment sur le deuxième but. C’est une victoire méritée. »