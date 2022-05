Jérôme Lechien et Sébastien Mahia creusent l’écart sur les Passerelles

Le soleil tapait déjà bien fort, alors qu’il n’était que 10h30. Jérôme Lechien, qui remporte pratiquement toutes les courses auxquelles il participe, démarra sur les chapeaux de roue, avant d’être rattrapé par la chaleur, son principal adversaire. Il creusa rapidement l’écart sur ses concurrents, avant de gérer son effort et sa fin de course. "Je l’emporte, mais je ne suis pas vraiment content de ma performance, soulignait le vainqueur. Je n’ai pas pour habitude de gérer une fin de course. Quand je prends un dossard, je me donne à fond sur chaque mètre et je cherche en permanence à me dépasser. Mais la chaleur était trop forte et, cette fois, je n’y suis pas parvenu. Mon résultat ne reflète pas du tout ma prestation ." Un peu déçu, le leader du challenge sur la petite distance apprécie pourtant énormément ce tracé roulant, malgré la présence des escaliers.

De retour après plusieurs semaines, et même mois compliqués, liés à une blessure, Luca Mommart signa une belle deuxième place, devant l’athlète malvoyant Martin Clobert. Chez les filles, une trentaine de secondes ont séparé la gagnante, Apolline Ramboux, d’Anne-Sophie Delhougne. Sophie Bailleux a complété le podium.

Mahia, encore une fois

Avec trois victoires et une deuxième place en quatre manches, Sébastien Mahia est en tête. Et heureux de pouvoir s’imposer sur la distance de 12 kilomètres, devant Renan Gossiaux, son principal rival. "Je suis content de gagner à domicile, face à ce très bon coureur. C’est aussi, pour moi, une petite revanche sur lui, depuis la corrida d’Emines, où il avait terminé devant. Le challenge, c’est clairement mon objectif en 2022 et je pense que cette victoire est une bonne opération en vue de la victoire finale ", précisait Sébastien. Après une dizaine de kilomètres ensemble, Sébastien accéléra et prit l’ascendant sur son rival, entre le pont des Ardennes et l’Enjambée. " J’ai pris les commandes de la course lors de la première boucle, avant d’être rejoint par Sébastien et Jérôme, aligné sur la petite distance. Sébastien a décidé d’attaquer, mais je n’avais pas envie de me faire mal. J’ai donc gardé mon rythme, sans essayer de suivre ", ajoutait Renan Gossiaux. Christopher Van Leendert compléta le podium. Chez les filles, Florence Goffinet a devancé son amie Anaïs Oulukoff, qui semble remettre doucement le pied à l’étrier.

La prochaine manche du challenge est prévue ce samedi, à l’occasion de la 23eédition du jogging maison Croix Rouge "Le Mehaigne", à Temploux.

Résultats

6 kilomètres

1. Lechien Jérôme 00:23:23, 2. Mommont Luca 00:24:37, 3. Clobert Martin 00:24:47, 4. Meuleman Damien 00:25:15, 5. Van Landschoot Michiel 00:25:54, 6. Bastin Lucas 00:26:00, 7. Capelle Christian 00:27:05, 8. Pierre Frederic 00:27:08, 9. Zarro Theo 00:27:24, 10. Derese Arnaud 00:27:27, 11. Daras Nicolas 00:27:35, 12. Ramboux Apolline 00:28:18, 13. Puissant Raoul 00:28:20, 14. Fievez Pierre 00:28:32, 15. Collignon Yonny 00:28:43, 16. Delhougne Anne-Sophie 00:28:50, 17. Lahaut Thomas 00:29:03, 18. Jeanmart François-Paul 00:29:28, 19. Halloin Haguenier 00:29:29, 20. Lambrecht Robin 00:29:37, 21. Bailleux Sophie 00:29:46, 22. Guillaume Philippe 00:29:51, 23. Moreaux Maxime 00:30:03, 24. Tixhon Yorick 00:30:03, 25. Bienstman Tom 00:30:10, 26. Lahaut Hugo 00:30:11, 27. Desmet Gaëtan 00:30:27, 28. Vandersmissen Yves** 00:30:54, 29. Gregoire Aude 00:30:55, 30. Donot Adrien 00:31:09, 31. Dambroise Krisel 00:31:13, 32. Hanon Basile 00:31:18, 33. Aussel Jeremie 00:31:20, 34. Wigny Sabine 00:31:20, 35. Caxton Sebastien 00:31:26, 36. Duede Mason 00:31:27, 37. Hanot Sylvain 00:31:48, 38. Sinet Alain 00:31:53, 39. Laloux Aglae 00:32:02, 40. Davreux Christophe 00:32:37, 41. Debehogne Jonathan 00:32:55, 42. Barbier Anne 00:32:56, 43. Desmet Arnaud 00:32:58, 44. Rabeux Christine 00:33:30, 45. Hucorne Pierre-Yves 00:33:32, 46. Grumiaux Bruno 00:33:42, 47. Janssens Matheo 00:33:43, 48. Pierre Alex 00:33:47, 49. Rappe Dominique 00:33:50, 50. Chartier Victor 00:33:54, 51. Nemery Geraldine 00:33:56, 52. Charpentier Gregory 00:34:15, 53. Zarro Sam 00:34:35, 54. Raymond Merlin 00:35:09, 55. Francotte Julien 00:35:10, 56. Duede Alex 00:35:36, 57. Vandresse Adrien 00:35:37, 58. Ghigny Alexis 00:35:37, 59. Lamer Andy 00:35:38, 60. Ghigny Thomas 00:35:39, 61. Delahaut Delphine 00:35:42, 62. Defalque Aymeric 00:35:49, 63. Duede Nina 00:00:25, 64. Parent Eline 00:36:04, 65. Gabriel Celine 00:36:25, 66. Bohon Hélène 00:36:43, 67. Lambrechts Jeremie 00:36:43, 68. Gonzalez Arthur 00:36:54, 69. Kerremans Liévin 00:37:19, 70. Van Honste Fabien 00:37:22, 71. Poty Dominique 00:37:24, 72. Devienne Heloïse 00:37:35, 73. Pauwels Eleonore 00:37:42, 74. Douniaux Pascal 00:37:44, 75. Gallez Mathieu 00:37:46, 76. Minet Benjamin 00:37:47, 77. Baudine Julie 00:38:01, 78. Alavoine Jenny 00:38:03, 79. Seutin Anthony 00:38:05, 80. Syenave Olivier 00:38:16, 81. Delpierre Louis 00:38:23, 82. Delpierre Marius 00:38:23, 83. Poncelel Louise 00:38:26, 84. Colot Simon 00:38:28, 85. Boutchon Gregory 00:38:32, 86. Blampain Lino 00:38:52, 87. Blampam Ronald 00:38:52, 88. Harbonnier Didier 00:39:04, 89. Bourdrenghien Fred 00:39:10, 90. Anceau Quentin 00:39:14, 91. Leturcq Fabrice 00:39:14, 92. Piret Antoine 00:39:15, 93. Hurion Dimitri 00:39:17, 94. Mouligneau Remi 00:39:18, 95. Mouchart Leopold 00:39:33, 96. Bodart Vincent 00:39:34, 97. Verbrouck Yolene 00:39:40, 98. Tonneaux Fred 00:40:16, 99. Fievet Alexia 00:40:31, 100. Collin Lea** 00:40:42, 101. Clamot Tom 00:40:44, 102. Gysels Buykens Gaspard 00:40:49, 103. Buykens Lucile 00:40:53, 104. Fourrier Lindsy 00:41:00, 105. Pascoletti Frederic 00:41:01, 106. Constant Michel 00:41:02, 107. Van Bienst Gabriel 00:41:14, 108. Bossaert Anne-Christine 00:41:35, 109. Ancion Apolline 00:41:46, 110. Duchene Michelle 00:42:00, 111. Dejollier Severine 00:42:19, 112. Robinet Marine 00:42:22, 113. France Virginie 00:42:41, 114. Hubert Florence 00:42:41, 115. Lafontaine Simon 00:42:45, 116. Chiliade Vicky 00:42:52, 117. Debruyne Lison 00:42:58, 118. Gonzalez Louise 00:42:58, 119. Henriche Sophie 00:43:00, 120. Defeyt Quentin 00:43:21, 121. Dieudonné Tom 00:43:26, 122. Boogaerts Pascale 00:43:46, 123. Gohimont Djordan 00:43:52, 124. Henriche Claude 00:43:54, 125. Xhaflaire Angelique 00:43:59, 126. Bar Moussa 00:44:03, 127. Guillery Tom 00:44:12, 128. Nardellotto Luna 00:44:19, 129. Schiets Stephane 00:44:26, 130. Deltombe Marc 00:44:29, 131. Bigneron Sylvie 00:44:50, 132. Adjovi Kadja Judith Odette 00:45:18, 132. Lambert Jerome 00:45:24, 134. Tasseroul Francis 00:45:29, 135. Rigaux Coralie 00:45:39, 136. Parent Cecile 00:46:07, 137. Lambert Damien 00:46:07, 138. Henry Jean-François 00:46:08, 139. Cohen Barbara 00:46:18, 140. Ovyn Nicolas 00:46:18, 141. Berger Emelyne 00:46:19, 142. Sana Valérie 00:46:36, 143. Stecx Lava 00:46:39, 144. Autequitte Benedicte 00:46:42, 145. Diricq Helene 00:46:57, 146. Schelck Miguel 00:47:09, 147. Havelange Clara 00:47:09, 148. Tounkara Hissa 00:47:13, 149. Reyser Vinciane 00:47:27, 150. Bodson Marianne 00:47:28, 151. Houbion Cassandra 00:47:35, 152. Neuville Chloe 00:47:43, 153. Nagy Aranka 00:47:44, 154. Nagy Katalin 00:47:45, 155. Verhagen Sophie 00:47:51, 156. Beguin Anne-Catherine 00:47:54, 157. Colignon Frank 00:48:02, 158. Eliades Charlotte 00:48:05, 159. Lissoir Marie-Christine 00:48:14, 160. Devienne Blaise 00:48:25, 161. Louis Oceane 00:48:33, 162. Louis John 00:48:35, 163. Fabry Martine 00:48:59, 164. Richard Isabelle 00:49:19, 165. Gava Céline 00:49:34, 166. Meftahi Najat 00:49:49, 167. Culot Patrick 00:49:52, 168. Renard Gwendoline 00:50:10, 169. Pierson Linda 00:50:11, 170. Oguz Dali 00:50:28, 171. Pynnaert David 00:50:30, 172. Dieudonne Aurelie 00:51:03, 173. Dieudonné Laetitia 00:51:04, 174. Dvyn Eben 00:51:34, 175. Thomas Sylvia 00:51:37, 176. Guillery Emy 00:51:41, 177. Ishchenko Haryna 00:53:06, 178. Antoine Alain 00:53:22, 179. Laine Jean-Marie 00:55:35, 180. Mantia Robert 00:55:41, 181. Giuliani Fernando 01:11:00

12 kilomètres

1. Mahia Sebastien 00:47:13, 2. Gossiaux Renan 00:47:46, 3. Van Leendert Christopher 00:50:46, 4. De Noble Aymeric 00:52:33, 5. Zarro Lionel 00:53:28, 6. Bournonville Ruddy 00:54:51, 7. Dubuc Emile 00:55:55, 8. Hogge Edouard 00:56:40, 9. Perpete Jacky 00:57:00, 10. Xhonneux Sebastian 00:57:00, 11. Delpierre Matthieu 00:57:09, 12. Cliche Christophe 00:57:11, 13. Cassart Antoine 00:57:21, 14. Bauraing David 00:57:28, 15. Temmerman Maxime 00:58:08, 16. Goffinet Florence 00:58:27, 17. Mercenier Didier* 00:58:53, 18. Gonzalez-Perez Alfonso 00:58:54, 19. Damoisiaux Sebastien 00:59:18, 20. Dejonge Patrick 01:00:21, 21. Oulukoff Anais 01:00:22, 22. Consolin Brian 01:00:56, 23. Martin Philippe* 01:02:13, 24. Seynaeve Benoit 01:02:23, 25. Desille Jeremie 01:02:24, 26. Beelaert Sebastien 01:02:29, 27. Moniotte Gilles-Antoine 01:02:39, 28. Moniotte Gabriel 01:02:47, 29. Oguz Muza 01:03:02, 30. Theunissen Melanie 01:03:03, 31. Colombo Sergio 01:03:06, 32. Filee Eric 01:03:15, 33. Naze Olivier 01:03:16, 34. Oguz Leventh 01:03:42, 35. Dieu Felicien 01:04:14, 36. Lesire Antoine 01:04:26, 37. Jeanmart Herve 01:04:30, 38. Liotta Valerio 01:04:37, 39. Puylaert Dominique 01:05:01, 40. Di Gregorio Marcelo 01:05:26, 41. Colignon Charles 01:05:35, 42. Cliwet Philippe 01:05:46, 43. Dujardin Remi 01:05:46, 44. Clinet Elise 01:06:08, 45. Evrard Christophe 01:06:15, 46. Crucifix Sophie 01:06:26, 47. Nameche Kevin 01:06:33, 48. Mamere Jacques 01:06:38, 49. Bollen Vincent 01:06:45, 50. Demoulin Brigitte 01:06:51, 51. Melotte Henri 01:06:52, 52. Hennuy Stephane 01:07:33, 53. Ketels Titouan 01:08:37, 54. Taminiaux Jean-Francois 01:09:01, 55. Carpiaux Serge 01:09:38, 56. Petit Michael*** 01:09:50, 57. Parmentier Benjamin 01:10:03, 58. Mathy Jean-Luc** 01:10:31, 59. Letellier Jean-Luc 01:10:35, 60. Silvestre Loan 01:10:36, 61. Kips David 01:10:45, 62. Canivet Roland 01:10:59, 63. Ravez Jean-Jacques 01:11:16, 64. Borbouse John 01:11:33, 65. Collinet Sebastien 01:11:43, 66. Robillard Thibert 01:11:54, 67. Leduc Kevin 01:12:01, 68. Ketels Didier 01:12:28, 69. Middel Ine 01:12:39, 70. Triffoy Geoffrey 01:13:10, 71. Frennet Jasmine 01:13:23, 72. Dumont Jean-Louis 01:13:56, 73. Defresne Philippe 01:14:00, 74. Colle Adrien 01:14:20, 75. Henin Jeremy 01:14:23, 76. Scaillet Geoffrey** 01:14:44, 77. Hublet Inti 01:15:00, 78. Garcia François-David 01:15:21, 79. Desseille Ernest 01:15:47, 80. Jacquet Marc-Antoine 01:15:54, 81. Wathelet Pauline 01:16:14, 82. Wijngaarden Guido 01:17:03, 83. Goffin Gerald 01:17:18, 84. Gregoire Charlène 01:17:25, 85. Marechal Christophe** 01:17:25, 86. Maus Jan 01:17:36, 87. Vandelaer Damien 01:18:24, 88. Cassart Bruno 01:18:50, 89. Cardolle Thierry 01:19:04, 90. Rousseau Christophe 01:19:04, 91. Houlmont Alain 01:19:27, 92. Guilmin Benoit 01:20:15, 93. Bonjean Nicolas 01:20:34, 94. Foulon Marie-Paule 01:20:43, 95. Bellens Michel 01:21:25, 96. Lesire Celine 01:21:34, 97. Silvestre Franck 01:22:02, 98. Gregoire Lisette 01:22:09, 99. Neyman Pascal 01:22:10, 100. Decarpenterie Murielle 01:23:27, 101. Pourignaux Stephanie 01:23:34, 102. Rosoux Lionel 01:24:09, 103. Degueldre Pierre-Jean 01:25:16, 104. Hastray Thierry 01:25:30, 105. Devienne Guy 01:25:48, 106. Jusniaux Emilie 01:27:45, 107. Jadoul Donatienne 01:27:59, 108. Van Bilsen Geraldine 01:28:22, 109. Werner Marie-Christine 01:28:25, 110. Candide Rachel 01:28:25, 111. Jacquemin David 01:29:21, 112. Prins Stephane 01:29:29, 113. Biname Francoise 01:29:31, 114. Biname Florent 01:29:32, 115. Moise Patrick 01:29:59, 116. Melebeck Dorothee 01:30:34, 117. Deltombe France 01:31:07, 118. Martin Valerie 01:32:09, 119. Nita Stefania** 01:32:45, 120. Simon Heloise 01:33:01, 121. Benner Pascal 01:33:24, 122. Lebrun Thierry** 01:33:43, 123. Delvosal Ives 01:34:32, 124. Andre Renaud 01:36:38, 125. Das Laetitia 01:37:26, 126. Lamy Carine 01:38:08, 127. Noel Christelle 01:38:09, 128. Mac Stephane 01:38:16, 129. Saucin Patricia 01:39:43, 130. Courbet Cat 01:42:06, 131. Dive Alice 01:44:24, 132. De Saedeleer Francoise 01:47:06, 132. Berguno Natalie 01:58:25