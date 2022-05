Jambes peut-elle espérer accueillir le nouveau pôle sportif de haut niveau?

Ce n’est pas la première fois que la Wallonie a l’ambition de construire un "pôle sportif de haut niveau". Début des années 2010, Liège et Louvain-la-Neuve se sont battues pour accueillir un centre sportif de haut niveau. Si la cité universitaire brabançonne wallonne l’a emporté en 2012, le projet se dégonflait ensuite même si une piste d’athlétisme indoor et un dojo étaient construits à Louvain-la-Neuve. Une piscine olympique est aussi programmée.

Rien ne dit que le nouveau projet wallon sera localisé à Louvain-la-Neuve. Le plan de relance prévoit un appel à candidatures pour identifier le meilleur endroit où placer ce "pôle sportif" dont les contours sont encore flous.

Ne voyant pas venir cet appel à candidatures, le député wallon François Desquesnes (LE) craint que le projet ne se fasse pas.Il l’a dit au ministre wallon des Infrastructures sportives, Adrien Dolimont (MR), en commission du Parlement wallon.

"L’appel à candidatures devait être lancé courant 2022 par la Région afin de pouvoir désigner le site idéal et le projet idéal, rappelait François Desquesnes. Sauf erreur de ma part, je n’ai rien vu de tel. Pourquoi ce silence? Pourquoi cette absence de lancement d’une procédure de marché public ou d’appel à intérêt quelconque? Ce projet est-il toujours dans les cartons? Ce projet existe-t-il toujours?"

«Globaliser» avec le projet de vélodrome à Jambes?

Le ministre Dolimont a rassuré le député sur le futur du projet. À écouter le ministre, on pourrait imaginer le projet prendre la direction de Namur: "Le projet de construction du centre de haut niveau est toujours bien dans mes cartons, tout comme le projet Planet Bike de Jambes . Constatant l’augmentation inédite des coûts de la construction et les synergies possibles, je réfléchis aussi à une éventuelle globalisation de ces deux projets."

Le gouvernement wallon a acheté 30 hectares à Jambes, en septembre 2021, pour y créer un pôle cycliste d’excellence en Wallonie baptisé "Planet Bike". Celui-ci comprend la réalisation d’un vélodrome couvert d’envergure et d’un centre pour la pratique du vélo au sens large (vélo de course, vélo de route, BMX, VTT…).

« J’ai prévu prochainement diverses consultations des acteurs concernés, du secteur sportif […] pour évoquer cette piste et éventuellement y travailler, a complété le ministre Dolimont. Je pense qu’un tel projet, au regard de l’importance qu’il revêt pour le secteur et de l’ampleur du financement qu’il est prévu d’y consacrer, mérite les plus hauts niveaux de réflexion et de préparation. »