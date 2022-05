Encouragée par ses résidents et collègues

La victoire sur la plus longue distance a été décrochée par Sébastien Mahia et sa coéquipière, Céline Tribolet. " Je suis éducatrice pour le centre, et j’ai donc reçu énormément d’encouragements tout au long du parcours de la part des résidents et de mes collègues. Il y avait beaucoup de faux plats montants et descendants, bien qu’il n’y ait que peu de dénivelé au total et un superbe passage dans le château de Bonneville ", souligne Céline.

5,2 kilomètres

1. Gregoire Valentin 00:16:35, 2. Masschaele Arnaud 00:17:23, 3. Leroy Louis 00:17:36, 4. Duchene Victor 00:17:42, 5. Michels Pierre 00:17:45, 6. Grifee Johan 00:18:18, 7. Quertain Teo 00:18:20, 8. Hespeels Felicien 00:19:10, 9. Tondu Emmanuel 00:19:38, 10. Bastin Jonathan 00:19:48, 11. Petit Thibault 00:19:59, 12. Cox Benoit 00:20:09, 13. Thiry Sebastien 00:20:44, 14. Gregoire Virginie 00:00:15, 15. Warzee Tom 00:22:38, 16. Quertain Remi 00:22:50, 17. De Clercq Noémie 00:22:50, 18. Dewinter Gilles 00:22:51, 19. Maufort Joelle 00:23:41, 20. Descy Laurent 00:23:49, 21. Beck Sandrine 00:24:11, 22. Tripnaux Lola 00:24:16, 23. Verdin Juliette 00:24:19, 24. Deprez Gatien 00:24:33, 25. Deprez Damien 00:24:38, 26. Janssens Nicolas 00:25:02, 27. Gregoire Nancy 00:25:09, 28. Picron Pascale 00:25:32, 29. Palate Alexandre 00:25:48, 30. Riguelle Simon 00:25:57, 31. Devigne Laura 00:26:12, 32. Descy Lena 00:26:24, 33. Floymont Olivier 00:26:56, 34. Hayot Aurelien 00:26:56, 35. Schleister Marie-Flore 00:26:59, 36. Baonville Cindy 00:27:13, 37. Yannou Caroline 00:27:13, 38. Smettin Cedrik 00:27:22, 39. De Clercq Jean-Christophe 00:27:28, 40. Lebichot Arthur 00:27:52, 41. Lentz Valentin 00:28:03, 42. Vanoorschot Marc 00:28:39, 43. Chardon Ariane 00:28:47, 44. Robinne Erwin 00:29:36, 45. Materne Wanda 00:29:52, 46. Grandelet Lea 00:30:16, 47. Grandelet Christophe 00:30:17, 48. Dylst Catherine 00:30:32, 49. Lozet Pauline 00:30:32, 50. Purnode Marie 00:30:37, 51. Gerard Alexandre**** 00:31:02, 52. Gerard Cedric** 00:31:03, 53. Lava Stecy 00:31:17, 54. Gille Sandrine 00:31:18, 55. Kimplaire Frederic 00:31:40, 56. Van Tricht Melanie 00:31:45, 57. Werner Marie 00:31:50, 58. Delatte Carine 00:31:50, 59. Broeckaert Antoine 00:32:27, 60. Defosse Sophie 00:32:38, 61. Sohet Isabelle 00:32:41, 62. Tournay Annie 00:33:03, 63. Barbier Christel 00:33:10, 64. Soenen Jose 00:33:20, 65. Croon Michael 00:33:35, 66. Cheval Clement 00:33:38, 67. Decorwee Laura 00:33:38, 68. Vermeiren Vanessa 00:33:38, 69. Emharraf Iman 00:33:39, 70. Van Damme Virginie 00:33:43, 71. Titeux Patrick 00:33:45, 72. Visin Gabriella 00:33:47, 73. Briquet Philippe 00:34:06, 74. Tasiaux Helene 00:34:44, 75. Penasse Sandra 00:35:56, 76. Demulies Veronique 00:36:23, 77. Hubin Aline 00:36:56, 78. Kimplaire Cindy 00:37:41, 79. Bion Noah 00:37:41, 80. Ambani Helena 00:39:34, 81. Hebrant Mathilde 00:40:03, 82. Closset Tilly 00:43:44, 83. Torfs Emmanuelle 00:46:48

10,8 kilomètres

1. Mahia Sebastien 00:38:05, 2. Clarenne Sylvain 00:40:54, 3. Didier Aurelien 00:40:55, 4. Culot Jean-Marc 00:41:56, 5. Baudoin Gauthier 00:44:01, 6. Baudoin Philippe* 00:44:23, 7. Faveaux Thierry 00:44:52, 8. Watrin Ludovic 00:45:24, 9. Darte Didier 00:45:38, 10. Marechal Dimitri 00:46:34, 11. Cheval Adrien 00:46:47, 12. Rasir Samuel 00:46:53, 13. Roland Olivier 00:47:26, 14. Berben Remi 00:47:40, 15. Oger Stephan 00:47:54, 16. Guisset Julien 00:48:18, 17. Chardon Matheo 00:49:03, 18. Bouffioux Simon 00:49:05, 19. Kamp Nicolas 00:50:12, 20. Nicolas Tristan 00:50:12, 21. Gaglianone Marc 00:50:25, 22. Marion Laurent 00:51:03, 23. Marechal Renaud 00:52:39, 24. Le Pen Loic 00:52:40, 25. Purnode Quentin 00:52:42, 26. Ronveaux Alain 00:53:25, 27. Williamme Kyllian 00:54:11, 28. Bouffioux Gabriel 00:54:16, 29. Pepin Cedric 00:54:26, 30. Jacques Laurent 00:54:26, 31. Dubois Claude 00:54:44, 32. Notte Alexandre 00:54:51, 33. Tribolet Celine 00:55:04, 34. Lequeux Sarah 00:56:56, 35. Docquier Delphine 00:57:12, 36. Oosterlinck Loic 00:57:41, 37. Lecry David 00:58:16, 38. Joyeux Gaetan 00:58:55, 39. Fontaine Christine** 00:59:03, 40. Manteleers Liesbeth 00:59:24, 41. Cassart Thomas 00:59:45, 42. Bouchat Marcel 01:01:11, 43. Bourguignon Lauranne 01:01:13, 44. Van Der Straten Cindy 01:01:13, 45. Dupont Baudouin 01:01:18, 46. Minette Marie 01:02:14, 47. Marchal Nicolas**** 01:02:23, 48. Dalechamps Luc 01:02:41, 49. Noel Olivier*** 01:02:48, 50. Martinage Clement 01:03:06, 51. Despineux Elie 01:03:19, 52. Michaux Catherine 01:03:21, 53. Barbeaux Celine 01:03:31, 54. Gregoire Francois 01:05:15, 55. Herion Cécile 01:05:29, 56. Haulotte Olivier 01:05:29, 57. Lebichot Johan 01:07:51, 58. Bouchat Laura 01:08:13, 59. Dobrange Laurence 01:08:38, 60. Merveille Anne 01:12:06, 61. Despineux Francoise 01:12:48, 62. Pierre Fabienne 01:16:47, 63. Totaro Bernard 01:16:47, 64. Francq Laurence 01:17:37, 65. Busiaux-Blondeau Aurelia 01:17:37, 66. Mesmin Claire 01:17:40