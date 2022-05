À l’entame de la saison, personne ne pensait voir les Natoyens et les Belgradois disputer la finale des play-off. "Être en finale est pour nous une énorme surprise. Félicitations à mes joueurs, confie le coach natoyen Bastien Gilain. Depuis le début des play-off, nous profitons de chaque minute de jeu. Nous vivons une superbe expérience" .

Pour son homologue belgradois, Stéphane Plumier, c’est également une grande satisfaction d’arriver à tel stade de compétition. "Il s’agit d’une finale inédite mais logique pour les deux formations car la marge de progression était bien présente pour le staff de Natoye comme pour le nôtre. On est monté en puissance en cours de saison, si bien que la récompense est là" .

Place au spectacle où la jeunesse sera au rendez-vous. Pour rappel, lors de la phase classique du championnat, chaque formation s’était imposée à l’extérieur. "Nous savons que Belgrade est ultra-favori, vu l’effectif aligner depuis le début des play-off, ajoute Bastien Gillain. Avec nos valeurs et notre collectif, nous allons essayer de résister face à cette armada de jeunes talents qui évoluent en P1 et en D3. Notre plus grand défi sera de résister à l’intensité que va mettre Belgrade. Mais avant tout, je souhaite que cette finale soit une fête pour notre club, peu importe le résultat" .

"Belgrade et Natoye font partie du Top 3 des meilleures défenses de la série, cela promet d’être serré, explique Stéphane Plumier En ce qui nous concerne, il est évident que nous allons devoir jouer juste et être appliqué. Mais avant tout profiter de ce bonus de la saison avec Natoye et montrer du beau basket" .

«Le jeu de Natoye nous convient mieux»

Si les coaches sont surpris d’arriver à ce stade de la compétition, c’est également le cas des joueurs, à commencer par le capitaine natoyen, Florent Georges. "On est évidemment satisfait de jouer la finale des play-off. Avant la saison, on ne s’imaginait pas arriver à ce stade, même si on visait le haut du classement. Pour nous, chaque match de play-off est du bonus. Pour cette finale, on ne se met pas la pression. Quant à Belgrade il s’agit d’une très belle équipe. Si, sur papier elle est plus forte, tout match doit être joué" .

Mickaël Marchal, le capitaine belgradois, ne veut pas se mettre la pression: "Ce sera certainement très différent des matches joués contre Malonne, qui est une équipe d’expérience. Alors que Natoye, c’est la jeunesse, tout comme nous. C’est un jeu qui nous convient mieux. Après avoir vu jouer Natoye lors de la première manche à Erpent il ne faudra pas dormir sur nos lauriers. Ceci dit, on jouera sans peur et sans stress" .