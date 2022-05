«Avec l’avantage du terrain, je vois Natoye s’imposer»

Demi-finaliste malheureux avec Malonne, Julien Thimister aurait bien aimé prolonger la saison. Mais les Verts sont tombés, en deux manches, sur des jeunes Belgradois déterminés. « Avec trois blessés chez nous et un adversaire renforcé par des joueurs qui jouent en D3, c’était compliqué de rivaliser, rappelle Thimi. C’est dur à accepter mais c’est le règlement, on n’a pas le choix. On s’est fait avoir aussi en finale de Coupe contre Andenne par deux ou trois joueurs venus de R1 qui font la différence. »