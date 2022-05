56 duos ont répondu au rendez-vous du cœur

Les pongistes ont, pour leur part, mouillé le maillot pour la bonne cause, tout au long d’une journée placée sous le signe de l’amusement et de la bonne humeur. Les comitards avaient donc le sourire, d’autant que le soleil était également au rendez-vous. " Nous avons également servi 200 repas lors de la soirée, qui s’est prolongée jusqu’aux petites heures."

Tous ces sportifs s’étaient auparavant démenés comme de beaux diables pour récolter des parrainages.

"C’est la condition pour pouvoir participer. Le meilleur parrainage a été réalisé par Laurence et Vinciane Laforge, avec la coquette somme de 374,10 €. Ces parrainages, ainsi que les bénéfices de la soirée et les soutiens financiers des sponsors, seront remis sous la forme d’un chèque à l’ASBL Solidarité et Espoir de la clinique Sainte-Élisabeth. Une association qui œuvre à la promotion du confort physique, psychologique et social des patients soignés au service radiothérapie. Elle intervient en majorité pour les patients atteints de cancer et accorde des aides financières aux plus démunis d’entre eux."

Pour la petite histoire, le tournoi a été remporté par la paire Romain Pimpurniaux-Christophe Crepin devant le duo Mallory Dessaintes-Nicolas Matheise. Une victoire acquise dans le double sur le score de 12-10. Déjà vainqueur en 2018, Romain Pimpurniaux, ancien joueur du Vedrinamur, était revenu spécialement de Nice, où il réside, pour soutenir l’opération, mais aussi retrouver ses amis du ping et sa famille.

Les organisateurs ont aussi décerné le Prix du cœur à Céline Laforge, la présidente, pour le travail réalisé tout au long de l’année.