Tour final P3: Hotton grimpe en P2, Erpent garde une dernière chance (photos)

Et ce sont les basketteurs de Hotton qui y sont parvenus, en remportant leurs deux rencontres dominicales. Les Hottonais évolueront donc la saison prochaine en P2 namuroise. Une belle promotion pour ce club luxembourgeois, qui avait intégré le championnat de la province de Namur en 2020. Et qui n’est pas sans faire écho au club voisin de Marche-en-Famenne qui, chez les Dames, s’est emparé des lauriers en P2B cette saison et accédera l’an prochain à l’élite provinciale namuroise féminine.

De son côté, Erpent n’a pas définitivement fait une croix sur la montée en P2. Deuxième de cette journée de test-matches, ce résultat pourrait lui permettre d’accéder aussi à l’étage supérieur si d’aventure une nouvelle place venait à se libérer en P2…

Les résultats des 3 matches

Erpent 46 – Hotton 56

(9-11, 16-18, 11-13, 10-14)

ERPENT : Foglia 4, Wrincq 5 (1x3), Mertens 12 (2x3), Rappe T. 11 (1x3), Rappe M. 6, Collin 8.

HOTTON : François 8 (2x3), Gilles P. 11 (3x3), De Maesscklalecke 1, Gobert 3, Gilles T. 8 (2x3), Pezzin 2, Sambon 9 (3x3), Houart 9 (1x3), Antoine 5.

Hotton 83 – Gembloux 71

(10-19, 22-15, 25-19, 26-18)

HOTTON : François 10 (2x3), Gilles P. 3 (1x3), Gobert 6, Gilles T. 4 (1x3), Pezzin 5, Henquinet 27 (3x3), Houart 26 (4x3), Antoine 2.

GEMBLOUX :Maillard 12 (3x3), Pierre A. 4, Bernes 1, Loriaux 2, Dethy 3, Pierre B. 22 (3x3), Lorfevre 18 (2x3), Rase 3, Tintinger 3, Dorange 4.

Gembloux 54 – Erpent 58

(12-13, 17-11, 9-16, 16-18)

GEMBLOUX : Maillard 12, Boxus 5, Pierre A. 1, Bernes 2, Pierre B. 5 (1x3), Rase 3, Zaorski 7 (1x3), Tintinger 10, Dorange 3.

ERPENT : Foglia 9, Wrincq 12 (1x3), Mertens 12 (2x3), Rappe T. 15 (1x3), Rappe M. 1, Flamend 5 (1x3), Collin 4 (1x3).