Les Sabotiers se replacent

Bien que privé de Froment, Presgaux a ramené la victoire de St-Marc. Voilà qui replace les « Sabotiers » dans le peloton de tête. Le début de lutte était très disputé et les jeux allaient en partage jusqu’à 4-4. Sous l’impulsion de Mathieu et Damien Fouarge, les Fagnards opéraient alors la cassure pour filer à 4-7 au repos. À la reprise, Wouters remplaçait D. Briot. Les visiteurs, plus performants dans les jeux de 40 partout, s’envolaient à 4-9. Les banlieusards namurois faisaient alors de la résistance et, avec R. Pairoux et Guidon en vedette, accrochaient le point à 5-11, et sauvaient un dernier jeu à 7-11. Sur neuf jeux de 40-40, les « Sabotiers » en auront empoché six. DO