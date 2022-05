Après deux escarmouches rapides, repoussées par les deux excellents gardiens, Fonteijne et Compère, le rythme baisse jusqu’à la demi-heure. Fonteijne sauve devant Segat à la 30eet, sur le contre, Compère sort dans les pieds de Zaatout. Deux arrêts sont encore à signaler avant la pause, dont un de Compère devant Detienne. Le poteau va sauver les "Merles" dès la 46e. Le remplaçant Yona Costa va délivrer les Namurois à la 66e. Les "Bleus" espèrent encore mais à la 85e, Fonteijne, toujours lui, intervient devant Segat

Spy B 9 – Et. Tamines 1

Forts de l’appui des trois éléments de P1, les visités ont surclassé des Taminois qui avaient pourtant pris l’avance par Oostens (0-1, 16e). Après le doublé de Francotte (1-1, 24e; 2-1, 27e), la rencontre passait à sens unique. Mignon tuait tout suspense (3-1, 31e). Francotte (4-1, 44e), Mignon (5-1, 45e; 6-1, 49e), Mascaux (7-1, 61e; 8-1, 67e) et Malenge (9-1, 77e) corsaient l’addition. L’exclusion du Taminois Di Lillo était anecdotique.

Ohey B 1 – Faulx 3

Faulx entame mieux la partie et à la 17e, Bruyeer est accroché dans le rectangle par Closset. Wick convertit le penalty. Ohey tente de répliquer et loupe une grosse occasion dans la foulée. Les Oheytois frappent ensuite plusieurs fois au goal, mais sont trop imprécis que pour embêter Oger, le portier de Faulx. À l’entame de la seconde période, Ohey bénéficie d’un penalty pour une main dans le rectangle. M. Bellil égalise. Faulx repasse devant, dans la foulée, via une rose de Delhaise sur corner. En toute fin de match, Feloage conforte le succès des siens et offre un ticket pour l’étage supérieur à son équipe.

Hastière 5 – Tarcienne 2

Dès la 5e, Simon Poucet détournait une reprise au second poteau de Rullaert. Peu après la demi-heure, Hastiére bénéficiait d’un penalty suite à une faute de main tarciennoise. Le goleador M. Rullaert le transformait. Au retour des vestiaires, Cenci relançait le suspense, de la tête. Espoir de courte durée puisque De Rycke, d’une superbe volée plat du pied, redonnait deux buts d’avance aux visités. Tarcienne bénéficiait également d’un penalty, transformé par Milioni à la 85e. Mais les visiteurs n’avaient pas le temps d’installer la pression puisque De Rycke faisait le break. Dans le temps additionnel, Rondeaux fixait les chiffres et assurait la montée d’Hastière.

Rienne 3 – Ciney 4 (a.p.)

Les Riennois entrent dans ce match sans complexe. Bien décidés à mettre le paquet dès les premières minutes. Ciney laisse passer le premier orage, avant d’équilibrer les échanges. À la 23e, le tir de Lambrechts prend le piquet. Rienne ne laisse rien traîner et bénéfice d’un penalty, que Colson met au fond (1-0). La réplique est immédiate, le coup franc de Herbiet est parfaitement donné (1-1). Comme son tir croisé de l’extérieur du rectangle (1-2 à la 46e). Avant que Dury n’écope de sa deuxième jaune. Martin Godefroid, très remuant, file dans l’axe et bat Michaux (1-3). À onze contre dix, on croit Ciney sur le velours, Mais c’est mal connaître les p’tits gars de Benjamin Rondeux. Qui, en deux coups de cuillère à pot, vont revenir au marquoir. Tout d’abord par Colson, à nouveau sur penalty, puis par Théo Massinon à la 92e.

Lors de la première prolongation, l’occasion est pour le Cinacien Beumer, avant d’être exclu pour une faute sur le gardien. D’un côté, le coup franc de Colson passe de peu au-dessus. De l’autre, François cavale sur la gauche, rentre dans le rectangle et ne laisse aucune chance au gardien (3-4). Rienne tente d’en remettre une ultime couche, avec un solide envoi sur le keeper Goffard, mais le marquoir ne bronche plus.