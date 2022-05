«Le match du titre pour l’honneur»

« Je voulais ne pas avoir de regrets, indique Perrine Drygalski. On se savait attendues et la victoire est venue de la défense où les filles se sont magnifiquement relayées sur Chainiaux. Place à la finale où même si les deux équipes sont déjà sûres d’aller en R2, pour l’honneur, on donnera tout pour décrocher le trophée. »