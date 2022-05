Après avoir mené 3-1, les Fossois connaissent un passage à vide qui favorise l’envolée de leurs invités, emmenés par le jeune Pairoux, transcendant au rechas (3-7). Sous l’impulsion de Charlot au fond et de Delaruelle, entré pour Bihay, les "Chinels" résorbent progressivement leur retard pour égaliser à 12-12, 30-30. Deux rechas de Mansour entérinent la première victoire des visiteurs. "Notre baisse de régime au premier acte nous coûte la victoire", lâche Christopher Marique.

St-Servais 12 – Nil 13

Alors que les Namurois multiplient les erreurs, le trio Sauvenière-Marchal-Lelièvre se déchaîne à la frappe pour mener 0-3 et 1-7. Après Génicot, blessé et remplacé par Scaillet, c’est au tour de Marchal d’être victime d’une déchirure à la cuisse et d’être doublé par Duquenne à 1-8. Le retrait du capitaine déstabilise les Nilois. Requinqués, les Namurois rétablissent la parité à 10-10. À 12-12, Sauvenière, à l’envoi, arrache la victoire.

St-Denis 13 – Purnode 0

Les frappeurs Delaruelle, Lecocq et Challes, bien épaulés par les cordiers Massart et Blaimont, se sont promenés sous la chaleur, pour infliger une espagnole à leurs invités.

Sovet 7 – Meux 13

Les Cinaciens n’ont pas reproduit leur prestation de la semaine dernière. Supérieurs dans tous les compartiments, les Meutis mènent 0-3, 1-4 et 3-7. La paire Dubois-Zicot poursuit sur sa lancée à la reprise. Vander Elst sort de l’anonymat chez les visités, qui se contentent de grappiller l’unité à 6-9.

Fosses 13 – Denée 6

Après avoir concédé le premier jeu, les Fossois, bien emmenés par Charlot et Delaruelle, qui remplace Lefèbre blessé, font cavalier seul jusqu’au repos (7-1). À la reprise, les Denéens font meilleure figure à la frappe. Grâce à Huicq et Surinx, ils sauvent in extremis la mise, après avoir été menés 12-4. C’est la première victoire des "Chinels."

Havrenne 12 – Miavoye 13

Sur la lancée de la veille, Miavoye prend les commandes sous la conduite de Merveille, Mansour et du jeune Pairoux. Avec J. Jaumotte et Halin, en verve sur le rectangle, les Rochefortois répliquent à bon escient. Les jeux vont constamment en partage: 6-7, 8-9, 10-11 et 12-12. Via deux outres de Pairoux, les visiteurs clôturent par un jeu blanc. Outre deux premiers succès, ils ont disputé 50 jeux en deux jours.