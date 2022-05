Arbitre : Ali Rahmani.

Cartes jaunes : Ayika, Nitelet.

Buts : Ayika (1-0, 19e), Dardenne (1-1, 37e; 1-2, 56e).

GRAND-LEEZ : Legrand, Longin, Wauquaire, Boigelot (73eQuevrin), Ligot, Demoulin (82eEvrard), Devigne (33eGilissen), Grégoire, Boreux (68eGilles), Lefevre, Ayika.

BIESME : Nicolas, Verelst, Mollet, Fabris, Servidio (90eGraulus), Nitelet (90e+4, Hennaux), Lotte (87eChamkha), Dunesme, Dardenne (81eLamsaiah), Lisot, Blanchard.

Battus deux fois en championnat par les Verts , les Biesmois ont enfin vaincu le signe indien lors de cette finale du tour final namurois. Les artisans de cette victoire? Le collectif biesmois mais surtout un Paulin Dardenne des grands jours, qui a inscrit un doublé, synonyme de qualification pour le tour final interprovincial, où Biesme affrontera le vainqueur du choc entre Meix et UCELiège. "C’est une victoire méritée, lance le mentor biesmois, Xavier Thiry, qui a dû se passer de son artilleur Digiugno, qui fêtait son brûlage de culotte. Le doute était présent chez certains de mes joueurs, car nous avons perdu deux fois contre Grand-Leez. Mais mes gars ont fait preuve de caractère pour revenir au score et inverser la tendance."

Les vingt premières minutes de la partie étaient en effet à l’actif des Gembloutois. Grâce à un pressing très haut, ils mettaient la pression aux Biesmois qui peinaient à rentrer dans leur match, avec quelques pertes de balle évitables. Sur un coup franc botté par Ayika, Devigne, de la tête, donnait un premier avertissement à la défense adverse. La première sentence suivait dans la foulée. À la 19e, Wauquaire s’infiltrait entre les lignes défensives biesmoise et servait parfaitement Ayika en retrait, qui n’avait plus qu’à la pousser au fond des filets. On pensait Grand-Leez lancer pour arracher la victoire mais c’est tout l’inverse qui se produisait. Les Biesmois, mieux organisés, trouvaient d’abord la latte via Nitelet sur coup franc, avant une autre occasion de Servidio, qui poussait Legrand à se déployer. La défense gembloutoise, privée de leur pièce maîtresse, Devigne, sorti sur blessure, encaissait juste avant la pause. Dardenne remettait les compteurs à zéro grâce à une belle frappe croisée: 1-1 au repos.

Au retour des vestiaires, la fébrilité des Grand-Leeziens se payait cash. À la 55e, Dardenne récupérait un ballon dans le milieu de terrain et traversait en contre tout le camp grand-leezien, avant de faire mouche au bout de sa course. Lotte avait le 1-3 au bout des pieds, mais il ratait une occasion en or devant la cage de Legrand. Malgré les quelques occasions de Lefevre, le score ne variait plus jusqu’au coup de sifflet final, libérateur pour Biesme. La fête pouvait battre son plein, onze jours avant un certain « Biesme – Grand-Leez », en finale de la Coupe…

« Pas manqué de lucidité en fin de course »

« Quelle joie d’inscrire un doublé qui a permis à mon équipe de se qualifier au tour final interprovincial! Sur le premier but, j’ai récupéré la balle après un contre, puis j’ai directement fixé le cadre adverse. Sur le deuxième, je n’ai, pour une fois, pas manqué de lucidité en fin de course. Il m’a fallu du temps ensuite pour récupérer (rire). C’est une belle victoire, alors qu’on subissait un peu les quinze premières minutes, où Grand-Leez jouait un gros pressing. Puis, on a pu se libérer et jouer notre jeu. En début de deuxième période, on pensait que Grand-Leez allait remettre à nouveau un gros pressing mais ce n’était pas le cas. On en a profité pour inscrire le deuxième but, avant de gérer parfaitement notre avance. Cette victoire est une belle récompense de notre deuxième tour. On a connu un coup de mou en milieu de saison mais depuis quelques semaines, la mentalité du groupe est parfaite. À nous de continuer sur cette voie. »

Alexy Ayika débriefe la rencontre ©ÉdA – Christophe Béka

« On ne trouvait plus les solutions devant »

« On est vraiment très déçu du résultat, surtout après avoir mené au score en première période. Les vingt premières minutes étaient en effet à notre avantage. On a pressé très haut Biesme, grâce à un rythme très élevé. La tendance s’est ensuite complètement inversée, sans que l’on sache l’expliquer. On ne trouvait plus les solutions devant et Biesme a commencé à prendre confiance en revenant au score, puis en prenant l’avantage en seconde mi-temps. Une fois que les Biesmois ont inscrit le deuxième but, ils ont fait le gros dos. C’était alors compliqué pour nous d’égaliser. Malgré la défaite, on peut être fier de nous et de notre deuxième tour. Nous ne devons pas relâcher la pression car une finale de Coupe nous attend dans dix jours. On se battra pour ne pas connaître le même sort. »