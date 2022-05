Coleader avec Brussegem, Tourpes n’a fait aucun cadeau aux Namurois, qui ont dû évoluer sans Lawarée, pas vraiment rétabli. St-Servais faisait pourtant illusion en début de rencontre. « On a mené 2-4, confirme Victory Lelièvre. On respectait bien les lignes et, sur le rectangle, on répondait. Mais, très vite, la frappe s’est éteinte. » La machine visitée s’est mise en route et les Tourpiers ont aligné les jeux pour filer au repos. « À la reprise, Anthony Porson est monté au fond et Gaëtan Merveille est descendu au petit. En accrochant le cinquième jeu à 9-4, on pensait pouvoir sauver le point. Mais on n’a pas réussi à accrocher l’un des huit jeux montés à la limite. Seuls Porson et Namur ont tiré leur épingle du jeu. Viser le top 8 va devenir compliqué. » DO