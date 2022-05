P4A: Le doublé des Merles

Union Namur B 1 – Jambes B 0

Un strict minimum de buts dans ce match, mais compensé par de belles prestations, de part et d’autre, des gardiens Fonteijne et Compère. Le remplaçant Yona Costa va délivrer les Namurois à la 66e. Joli coup des Merles qui font grimper leurs deux équipes premières d’un étage cette saison, en D3 et en P4.

P4B: Spy B rejoint Jemeppe en P3

Spy B 9 – Étoile Tamines 1

Forts de l’appui des trois éléments de P1, les visités ont surclassé des Taminois qui avaient pourtant pris l’avance par Oostens (0-1). Après le doublé de Francotte (1-1 et 2-1), la rencontre passait à sens unique, avec 7 nouveaux buts spirous signés Mignon (3), Francotte, Mascaux (2) et Malenge.

P4C: Faulx-les-Tombes de retour en P3

Ohey B 1 – Faulx-les-Tombes 3

Faulx débute mieux la partie que son adversaire et c’est Wick qui ouvre la marque sur penalty. 0-1 restera le score jusqu’au repos. À l’entame de la 2epériode, Ohey bénéficie à son tour d’un penalty, que M. Bellil convertit pour faire 1-1. Mais Faulx repasse devant aussitôt grâce à Delhaise. En toute fin de match, Feloage conforte le succès des siens et Faulx s’offre un ticket pour l’étage supérieur.

P4D: Hastière prend la mesure des Tarciennois

Hastière 5 – Tarcienne B 2

Les hommes de Fabrice De Rycke ont fait leur job pour la dernière mission qui les attendait cette année en P4. En plantant 5 goals à la maison face aux Mauves de Tarcienne, les Hastiérois se sont assurés d’une place parmi l’une des 3 séries de P3 la saison prochaine.

P4E: Les Bleus arrachent la montée aux prolongations

Rienne 3 – Ciney B 4 (a. p.)

Sur son terrain, Rienne ouvre le score d’un penalty transformé par Colson mais la réplique des Bleus est immédiate: le coup franc de Herbiet est parfaitement donné pour égaliser à 1-1. Et c’est le même joueur cinacien qui se charge du 1-2. Godefroid, très remuant, s’en va ensuite faire le 1-3. À onze contre dix, on croit Ciney s’envoler vers la P3. Mais la montée n’est décidément pas si simple à obtenir pour la "B" de la RUW… Colson, à nouveau sur penalty, puis Théo Massinon, permettent aux Riennois de revenir à 3-3 et d’arracher les prolongations. Dans cet extra-time, Ciney passe une dernière fois devant par François, qui signe le 3-4 et l’accession des Bleus à l’étage supérieur.