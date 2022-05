Évelette-Jallet 3 – Petigny-Frasnes 0

Défait à deux reprises en championnat, Évelette a vaincu le signe indien et signé une belle performance face aux Couvinois. Gilsoul et Aarab, auteur d’un doublé et de l’assist pour son coéquipier, ont été les buteurs de la rencontre, qui s’est jouée à 11 contre 10 à partir de la demi-heure et l’exclusion de Ducœur.

Ligny 3 – Bossière-Gembloux 4

Basile Adam, qui avait ouvert la marque puis ensuite égalisé et fait repasser Ligny devant (1-0, 2-2 et 3-2), aura inscrit trois buts aussi nombreux qu’insuffisants face aux Gembloutois. Laurent (1-1), Ngoma (1-2), Bernard (3-3) et Tallier (3-4) ont en effet offert une qualification historique pour la finale du tour final de P2 au tout nouveau club fusionné de Bossière-Gemboux.

La finale entre les vainqueurs de P2A et P2B se jouera le dimanche 22 mai à Bossière pour la rencontre aller et le dimanche 29 mai à Évelette pour le match retour. Le grand vainqueur de ce double affrontement montera en P1 la saison prochaine.