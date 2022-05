Sylvain Moniquet (120e dimanche): «Economiser l’énergie»

"C’était vraiment une étape très difficile, raconte le coureur de Lotto-Soudal. Sur les 200 kilomètres au programme, nous avons eu plus de 5000 mètres de dénivelé! Le Blockhaus, pour terminer, à l’arrivée, c’était vraiment très difficile! On savait que cette journée de dimanche allait être une étape pour les coureurs du classement général. J’ai donc préféré faire une fin d’étape tranquille, plus clame, et je suis resté dans le gruppetto pour préserver l’énergie pour les prochains jours, qui s’annoncent très durs! Et puis, sur une telle étape, si j’avais voulu suivre les premiers, les plus forts, je crois que j’aurais pu terminer quarantième ou cinquantième. Surtout que j’étais encore un peu fatigué de mon échappée de samedi."

Quand il avait participé à la victoire de son coéquipier Thomas De Gendt, dans les rues de Naples. "Maintenant, je vais profiter de la journée de ce repos, ce lundi", termine-t-il.

La course reprendra mardi par la dixième étape, qui se fera sur un profil moins accidenté, entre Pescara et Jesi, où Sylvain Moniquet tentera d’aider Caleb Ewan à s’imposer sur ce Tour d’Italie.