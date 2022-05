Le Qatar était déjà au rendez-vous des «Diables du Condroz»

Ciney compte un club officiel de supporters des "Diables Rouges". André Gérard en est l’heureux président. Pas mal de souvenirs et anecdotes ont émaillé les rencontres des Diables. " Au lendemain d’un match à Wembley j’avais écrit à l’Union Belge, tellement j’avais été déçu par ce déplacement. Dont un bris de suspension du car et autres ennuis de dimension. Et l’UB m’avait invité à remettre notre candidature. Le club "Les Diables du Condroz" était né, et fête aujourd’hui son dixième anniversaire. Dix ans au cours desquels nous avons encouragé notre équipe nationale aux quatre coins de l’Europe et même au-delà. De Chypre à la Russie en passant par la France, Israël, l’Irlande, la Hollande et encore bien d’autres. Emmenés par de vrais boute-en-train de la trempe d’Hugues Pirlot ou autre Dany Gilson, nous avons, dans chacun de ces pays, profité à fond de l’ambiance en soutenant toujours les nôtres… Et nous continuerons, demain, à le faire. Ainsi en Pologne, du 12 au 15 juin."