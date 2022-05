11-17, 13-18, 16-17, 14-22

MALONNE: Demeure 0, V.Chainiaux 15 (1x3), M.Chainiaux 15 (2x3), Lallemant 6, Deneffe 2, Delhaise 7, Heyvaert 3, Vialis 5

BONINNE C: Gilliard, 4 Cinier 1, Delahaut 14 (1x3), Noel 8, Gilson 1, Houthuys 6 (1x3), Delveaux 8 (2x3), Germiat 6, Gautier 6, Bassani 0, Virlée 0, Naveau 4

"Il faudra jouer sans pression", avait prévenu la coach boninnoise, Perrine Drygalski. Message reçu cinq sur cinq par ses jeunes joueuses, qui dès l’entre-deux, ont montré preuve de détermination et de certitude. Beaucoup plus fluides en zone offensive que leur hôte malonnois où le jeu est plus saccadé, les "Jaunes" partent à 5-12 forçant déjà Maxime Hovinne au temps-mort. L’expérience et l’efficacité de Gilson sont une arme redoutable pour Boninne qui derrière peut compter sur une Marie Noël au rebond et Gilliard accompagnée de Delahaut pour se relayer en défense sur Chainiaux. L’ex-MVP du championnat est limitée à 6 petits point au repos où les "Jaunes" mènent 24-35.

Sur leur lancée, Boninne ne craque pas. Mieux l’écart se creuse de plus en plus sur une bombe de Delveaux où le score indique 27-42. Malonne est dans les cordes mais Mairy Chainiaux trouve la faille en fin de 3equart pour donner encore un peu d’espoir (s’il en restait) à son équipe (30e: 40-52). Sur un trois points de Germiat, les "Jaunes" reprennent 16 points d’avance et ne semblent pas pouvoir être inquiétées par les "Vertes". Pourtant pendant 4 minutes, les filles de Perrine Drygalski n’inscrivent plus un point et Malonne en profite pour revenir à moins 10 (52-62). Mais la belle machine jaune se relance et l’écart se creuse à nouveau pour une victoire 54-74. Boninne retrouve Loyers en finale et accède donc aussi à la R2.