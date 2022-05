Biesme remporte le tour final de P1 et prolongera sa saison à l’interprovincial (photos)

C’était la première des deux finales que Grand-Leez et Biesme se disputaient en cette fin de saison. Celle-ci était celle du tour final de P1. Et ce sont les Djobins qui l’ont emportée. Ils joueront donc au minimum un match de plus, au tour final interprovincial, en vue – qui sait? – de monter en D3 ACFF. Ce sera face à un adversaire luxembourgeois (Meix-devant-Virton) ou liégeois (l’UCE Liège).