Quel avenir pour le BCHamois?

La présidente ne s’avoue cependant pas vaincue. " Les moyens financiers et logistiques ont été décuplés pour la saison prochaine ". L’idée principale étant de rénover, en collaboration avec la commune, la salle de l’école communale, dont ils sont pensionnaires. " Rénover les vestiaires, la buvette, le revêtement du sol et les anneaux serait la chose à faire pour redonner de l’intérêt pour cette salle aux jeunes…tout dépendra des subsides que la commune parviendra à attirer.Ce serait également bénéfique pour l’école qui utilise aussi cette salle en parallèle ".

«Ça passe ou ça casse»

Alors qu’une première entente avec un club voisin avait été refusée peu avant la période Covid, par peur de se faire engloutir par celui-ci, cette fois, le BCHamois, au pied du mur, se voit dans l’obligation de chercher de l’aide. " On est à un tournant du club, soit ça passe, soit ça casse , introduit celle qui est aussi journaliste dans notre rédaction de Huy-Waremme. On a été approchés par un club d’une commune voisine…Pour pouvoir donner une chance aux enfants d’atteindre leurs objectifs via notre club, nous devons leur trouver un moyen de jouer en régional".

Pour résumer, Hamois offrira le côté provincial, en plus du côté régional. En théorie, deux équipes de chaque niveau s’entraîneront à part avant de faire un entraînement commun aux quatre noyaux qui permettrait à certains joueurs méritants d’être surclassés. " Nous avons une bonne dynamique chez les jeunes, le nombre d’équipes a doublé pour l’année prochaine. Nous voulons maintenant relancer celle des séniors, en recréant notamment une équipe dames.Il nous faudra recruter de nouveaux joueurs, ce dont nous ne sommes pas capables pour le moment. On espère qu‘une collaboration aura l’effet escompté ", termine Caroline, essoufflée de ces semaines de rush et qui rappelle que le club recherche toujours des joueurs pour sa P3.