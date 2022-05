Namur, champion en U17 régionale

Ce jeudi soir, les U17 de Namur avaient un match important puisqu’elles affrontaient le Centre Gaume, concurrent direct pour le titre régional. Le Centre ne comptait une défaite face à Namur, tout comme les joueuses de Ben Aerts, face à Liège. « Comme au match aller, nous avons pris les devants assez rapidement, et avons compté une dizaine de points d’avance, avant de gérer la suite de la rencontre », commente le coach namurois, qui l’emporte 56-69. Pourtant, les Namuroises étaient loin d’être au complet. « Il y avait quelques blessées et des arrêts en cette fin de saison. Nous jouions donc à 8 avec une U15 et trois U16. L’objectif, en jeunes, ce n’est pas le résultat, mais je suis content du travail accompli avec ce groupe. Championnes et finalistes en Coupe AWBB U19, on ne peut pas faire beaucoup mieux », clôture Benoît. A.G.