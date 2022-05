«Grand-Leez me fait penser à Ciney, en 2005»

David Maucq n’est pas surpris de retrouver ces deux formations aux portes de l’interprovincial. " Ce sont des équipes très compétitives et bien balancées. Avec tout le respect que j’ai pour Loyers et Chevetogne, cette année, c’est mieux de voir Grand-Leez ou Biesme représenter la province de Namur. Je serai le premier supporter des deux équipes. Mais je mettrais plus facilement une pièce sur Grand-Leez. Ils arrivent en forme au meilleur des moments, avec un groupe frais et au complet. Chez eux, je les vois passer même si cette équipe de Biesme, très expérimentée et bien balancée, ferait aussi un très beau montant namurois." David insiste: " À l’époque, il fallait gagner 5 ou 6 matches pour monter. Ici, sans tour préliminaire à jouer, celui qui s’imposera dimanche aura une réelle chance de jouer en D3 ." Et de retrouver Ciney? " Je ne pense pas, malheureusement. Quand je vois les équipes, on risque de ne pas être dans la même série si on va avec Rochefort, Onhaye, les Liégeois et les Luxembourgeois ."