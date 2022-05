Duels au sommet pour Villers-le-Gambon

En N2, Saint-Servais, qui vient de signer sa première victoire, se déplace à Tourpes, le grand favori, avant de recevoir Biévène. " On visera le point samedi à Tourpes qui surfe sur la vague du succès, confie Victory Lelièvre. Par contre, on se doit de l’emporter contre les Bilingues. Les joueurs ont consacré un entraînement à la livrée, notre point faible. Nous avons beaucoup trop de déchets au service."

Planois, qui a offert une belle réplique à Genappe, reçoit Œudeghien, samedi, avec la victoire dans le viseur. Les Hennuyers ne comptent qu’un succès, acquis à Biévène. Deux points qui devraient booster les Biesmois pour la venue de Tourpes, dimanche.

Ça plane pour Villers-le-Gambon, leader de la N3. Toujours en lice en coupe de Belgique, les Villersois sont invaincus avec trois succès. Ce week-end, les protégés de Roméo Corazza affrontent deux grosses cylindrées avec la venue d’Aisemont, samedi, et le déplacement à Senzeilles, le lendemain. " Aisemont est costaud et vient d’exécuter Clermont, reconnaît Michaël Fouarge. On visera d’abord les six jeux. Même objectif le lendemain à Senzeilles, qui est rentré bredouille de Mont-Gauthier. On sera attendu. On est confiant. On a en tout cas démontré qu’on ne lâchait rien et qu’on avait les ressources pour renverser la vapeur quand on est mal embarqué."

Dixième avec trois points, Senzeilles se doit de réagir après la débâcle en terre rochefortoise. La bande à Gobron se déplace samedi à Clermont avant de recevoir Villers. " À Mont-Gauthier, ce fut un off day complet alors que les Rochefortois ont livré la lutte parfaite, avoue Bertrand Donadello . On n’a pas répondu sur le rectangle et, sur le tamis, on a multiplié les livrées hors cadre. Dans la course à la Balle du Gouverneur, c’est une mauvaise opération. Il est temps de réagir et de relever la tête. On doit se remettre en question pour repartir sur le chemin du succès. Un quatre sur six serait l’idéal."