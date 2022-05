Un parcours usant, à Rochefort

Le Namurois veut se servir du rendez-vous de Rochefort comme test, avant de mettre le cap sur le Triptyque Ardennais. "Je reviens bien en forme actuellement, après avoir été malade en avril, ajoute-t-il. Cette saison, j’ai envie de me faire plaisir. L’an passé, j’ai commencé à être plus acteur des courses. J’ai désormais envie de gagner." Récemment, celui qui fait du cyclocross l’hiver est revenu à sa première discipline, le VTT, en terminant notamment troisième à Warnant. Et cette semaine, il a aussi vibré en suivant les prestations au Giro de Sylvain Moniquet, avec qui il "kottait" à Louvain-la-Neuve. " J’ai eu des frissons avec sa quatrième place à l’Etna!".