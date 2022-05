Tour final P4C: Un match pour du beurre à Ohey B

Du côté de Faulx, cette rencontre sera un peu un saut dans l’inconnu, comme le confie le capitaine Christophe Jacques. "C’est la récompense après avoir battu notre adversaire le plus coriace cette saison, Natoye. Nous irons à Ohey, en espérant décrocher notre place pour la P3, ce qui est plus juste pour un club comme Faulx. Cela serait sympa de fêter la montée mais sur un match pareil, c’est du 50/50. Nous ne savons pas comment cela se passera, vu qu’Ohey A va rester en P3 et donc, Ohey B ne pourra pas monter. Mais nous jouerons le match à fond, avant une trêve bien méritée."