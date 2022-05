Tour final P3: Un saut dans l’inconnu pour Onhaye B et Grand-Leez B

Forts de leurs quatorze matches sans défaite (leur dernier revers remonte au 6 février), les Walhérois se veulent confiants. "Nous ne connaissons pas du tout notre adversaire , reconnaît pourtant le T1 local Quentin Mathieu. Évoluer à nouveau à domicile constitue un avantage non négligeable. Mais nous déplorons les suspensions de Matteo Michiels, de Gabin Berthe et d’Antoine Poncelet. Nous devrons gérer ce facteur. Nous sommes un groupe. Je suis certain que leurs remplaçants feront leur match. De plus, nous pourrons toujours compter sur l’appui de trois éléments de D3."

"Onhaye B est le favori de la rencontre , lance le T1 gembloutois Ludovic Charles. Nous sommes les outsiders. Nous avons clôturé la phase classique avec le succès contre Ohey. C’est la récompense d’un travail de toute une saison. À voir l’évolution du groupe, notre campagne est déjà réussie, et ce quel que soit le résultat dimanche." Delooz est suspendu, Albert, blessé.