Tour final P2B: Évelette - Petigny… Jamais deux sans trois?

Meilleure attaque de la série, Évelette présente seulement la septième défense. " Je privilégie le foot offensif et dès lors je joue à trois derrière. Toutefois, en l’absence de Montéléone, l’un de nos atouts offensifs, j’ai dû revoir mon système et donc j’opte pour quatre défenseurs. Il nous faudra être plus patient que de coutume. En un match tout est possible."

Vainqueur du duel contre Bioul, Petigny se déplacera avec un moral requinqué. " Voilà un duel entre deux équipes qui proposent le meilleur football, lance Sébastien Marée. Ce sera un match très ouvert. On sort de trois matches sans encaisser. J’ai retrouvé un Kévin Charlier en pleine possession de ses moyens. Il est au top de sa forme. De quoi rassurer la défense. Si Évelette partira avec un petit avantage, vu le fait d’évoluer à domicile, on a les atouts pour se qualifier pour la finale des séries, d’autant que je récupère Helènus et Zamperetti. Seul Rombaux, à l’étranger, sera absent tandis que Dereppe est incertain."