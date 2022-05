Tour final P2A: Les deux dauphins d’Arquet s’affrontent en finale

"Ligny reste l’équipe en forme du moment , lance le mentor visiteur Michaël Noël. J’ai entendu que nos hôtes avaient souffert contre Rhisnes, mais ils ont quand même gagné. Cela veut tout dire. Cependant, nous avons, je pense, les armes pour leur faire mal, mais il faudra être encore plus forts collectivement que contre le FCO." Jacques (opération de l’épaule), C. Lepage (ménisque) et M. Lepage (élongation) sont absents. Lengelé et Julien Renier (baptême) sont incertains.