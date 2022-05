" J’arrive en terre connue pour avoir joué quasiment dix ans à Loyers. Je connais le club et son comité. Je vivais à 300 mètres de la salle, comme Pierre Baudelet, avec qui je jouais à l’époque, qui va reprendre les hommes et moi les dames. Je pense que cela en dit long sur l’esprit et les valeurs de ce club ", commence Nicolas.

Stéphane Dehasse revient aussi

Si le coach débarque dans cette série, un peu comme les filles puisqu’elles évoluaient jusque-là en première provinciale, il a déjà des ambitions plein la tête. " Ce sont des filles que je connais pour avoir coaché une partie à Andenne. Elles méritent leur place en R2. L’objectif premier est de bosser dans la bonne humeur et profiter de cette année. Sportivement, nous voulons nous maintenir le plus rapidement possible. Quand on voit les équipes de Ciney et de Namur cette saison, jeunes mais très compétitives, on voit que le maintien n’est pas simple. Se mettre à l’abri est la première ambition, avant d’essayer de gagner le plus de match possible ", clôture celui qui devrait donc reprendre la filière féminine avec… Stéphane Dehasse, directeur technique du mini-basket et de retour au coaching à la demande d’anciennes joueuses de R2, pour former une équipe en première provinciale (la P2 a reçu une proposition pour monter).