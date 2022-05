Ophélie Mulolo au Maroc avant l’Euro

« Tout dépend de son état d’esprit et de la manière dont elle aborde sa compétition, je serai assez vite fixé même à distance, confie Jeannot, son entraîneur paternel, un peu moins présent à l’étranger en compagnie de sa fille (et retenu par le lancement de sa propre salle de sport à Wierde). Ophélie est coachée sur place dans les grands tournois par l’encadrement fédéral, c’est comme cela que ça fonctionne même si ce n’est pas pareil bien entendu. Elle s’entraîne actuellement 3 ou 4 fois par semaine et monte en puissance avant l’Euro. On doit encore entrer dans une phase mentale plus intense en y ajoutant la montée de la citadelle de Namur, comme je le faisais avant les grands événements. Tout est possible pour Ophélie – même quand je ne suis pas à ses côtés – dès l’instant où elle reste concentrée sur son objectif. Elle a déjà battu la championne du monde, la championne d’Europe, l’Italienne 5emondiale et l’Allemande de son âge qui est la future star de la catégorie. Cela montre qu’elle peut réaliser de belles et grandes choses. »