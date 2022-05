Namur: le coach de la D1 dames est connu

Depuis début avril, c’était le flou au Basket Namur Capital au niveau du coaching de son équipe fanion pour la saison prochaine. Le club avait en effet annoncé avant les play-off se séparer d’Aurélien Garraux au terme de la saison 2021-2022. Cette semaine, on en sait un peu plus sur son successeur. Son nom? Jose Araujo Arad, un Portugais de 49 ans qui a notamment coaché les équipes professionnelles dames de Coimbra (Portugal) et Icim Arad (Roumanie). Il a également été assistant coach de l’équipe nationale dames du Portugal.