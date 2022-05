22-17, 17-20, 16-21, 20-29

LOYERS: Heraly 7 (1x3), Demars 15 (2x3), Pirlot 2, Bierman 8 (2x3), Guillaume 3, Di Francesco 20, Bastin 17 (2x3), Kiraranganya 4, Waterval 11 (1x3), Mottiaux.

Une fois encore privés de Nils Marnegrave, les Loyersois sont malmenés dans les premières minutes de jeu face à une équipe de Flénu plus agressive et motivée comme jamais après la gifle reçue en phase classique et cela d’autant plus qu’elle était supportée par de nombreux fans accompagnés d’une fanfare. Mis sous pression, les Namurois concèdent cinq points de retard au terme du premier quart-temps: 22-17.

Les Loyersois ne lâchent rien et l’écart se stabilise dans le second quart-temps grâce notamment à trois tirs primés de Bierman et Bastin qui permettent aux visiteurs de se rapprocher à 39-37 au repos.

Défense et rebond

De retour des vestiaires les Namurois peuvent compter sur leur défense pour bloquer les assauts de l’équipe locale qui tente alors de faire la différence à distance mais sans grande réussite. Maîtres du rebond, les visiteurs passent rapidement devant, profitant pleinement des nombreuses fautes commises par les Borrains, principalement sur Di Francesco très adroit sur la ligne des lancés: 55-58 à la demi-heure.

Enfin aux commandes les Loyersois font alors preuve d’une grande lucidité et continue de provoquer les fautes, profitant des 5 fautes d’équipe de Flénu dès la 33e. L’écart se creuse au fil des minutes et malgré le soutien de leurs supporters les visités sont incapables de renverser la vapeur et finissent par s’incliner sur le score de 75-87.

"C’est une très belle victoire et je suis fier de l’équipe, commente le président loyersois Jacky Matagne. Mercredi nous serons chez nous avec l’équipe au complet et ce serait une belle récompense de fêter le titre chez nous."