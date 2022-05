Loyers B en R2 avec un nouveau coach

On savait déjà qu’il y aurait un montant supplémentaire de P1 Dames en Régionale 2 l’an prochain. En cause: le manque d’équipes pour former les deux séries de R2, soit l’échelon auquel donne accès le titre en P1. Le comité provincial namurois ayant été sollicité par le département championnat régional, une place se libérait pour une formation de notre P1 Dames namuroise. Loyers B, en sa qualité de meilleure équipe au terme du championnat régulier, a donc été invité à monter, ce que le club a accepté, comme il l’a fait savoir sur ses réseaux sociaux.