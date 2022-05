Le plein de confiance de Sorli

Esteban Sorli s’y alignera aussi sur ses routes d’entraînement. Et le coureur de Saint-Aubin arrive lui aussi en confiance. Il vient de se classer quatorzième de la première édition de Liège-Bastogne-Liège juniors. "Je suis très content, mais aussi un peu déçu, car je sens que j’avais les jambes pour mieux faire, pour aller chercher un super résultat , raconte le coureur qui a quitté l’hiver dernier les rangs du Ser Vélo Team de Laurent Servais au profit de ceux du Vélo Club Ardennes. Durant cette épreuve, les montées, notamment celles de la Côte de Wanne ou celle de la Vecquée ont créé un bon écrémage. Nous n’étions plus qu’une vingtaine dans le final." Alors que le peloton s’était élancé avec 139 juniors. " L’arrivée était tracée à la moitié de la montée de La Redoute , détaille Esteban Sorli. J’espérais faire une bonne place, mais j’ai été surpris par l’attaque de Sacha Prestianni, qui a démarré dès le pied de la montée."

Le Hutois, un ancien du club Geo-Therm Carbonbike Marchovette, a directement creusé en écart, avant d’être rattrapé par les plus forts et de terminer sixième. " Quand il a accéléré, j’étais à l’arrière du groupe, un peu trop loin, malheureusement , détaille le coureur namurois. Je n’ai pas su remonter assez vite."

Il perd aussi du temps à passer ceux qui craquent et laissent un écart avec les premiers. " Mais cela reste un bon résultat, qui me rassure et me donne confiance pour la suite , ajoute-t-il. Le début de saison n’avait pas été idéal pour moi, j’avais souvent eu des crampes en fin d’épreuves. Le parcours difficile de Liège-Bastogne-Liège me convenait bien. Quand j’ai appris l’existence de cette course, j’ai eu envie d’être en forme pour cette période."

En bonne condition, il le sera donc toujours ce week-end, à Pontaury. " Cela fera du bien de rouler pour une fois à proximité de la maison et pas à deux heures de route! C’est très motivant. Le parcours devrait être assez roulant. J’espère m’y illustrer avec une échappée. Et si elle pouvait aller au bout, ce serait super!"

Il mettra ensuite le cap vers un test national du contre-la-montre, à Borlo, le mercredi 18 mai. " Et je penserai au Tour des Flandres, qui me motive beaucoup ", termine celui a également envie de disputer la Classique des Alpes ou Aubel-Thimister-Stavelot.