Favoris de leur série respective avant l’entame de la saison, Loyers et Flénu ont assumé leur statut en terminant l’un et l’autre premier au terme de la phase classique du championnat. Ce n’est donc pas une énorme surprise que de retrouver ces deux équipes en finale des play-off. Mais ce scénario ne semblait pas avoir été prévu par l’AWBB qui procéda dès lors à un tirage au sort pour déterminer laquelle des deux formations allait avoir l’avantage du terrain et donc d’une éventuelle belle à domicile.

La chance a finalement tourné en faveur des Borains qui recevront Loyers dès ce soir alors que les Namurois avaient, eux, programmé cette première manche samedi soir. "Je ne comprends pas et je peste sur ce manque de prévoyance et cette formule de dernière minute qui ne se base sur aucun critère objectif , insiste le coach loyersois Julien Marnegrave. Flénu n’y est pour rien mais ce changement de date va nous priver de Niels Marnegrave ainsi que d’Adrien Bierman."

Que la fête continue

Malgré ce contretemps, le coach loyersois croit encore et toujours en son équipe et espère que cette finale sera avant tout une fête du basket comme l’ont été les quarts et demi-finales.

" Être au complet est toujours préférable mais nous avons démontré à Ciney que même dans un tel contexte, nous pouvions faire un résultat et c’est bien ce que nous devons tenter de réussir dès cette première manche. En championnat, nous étions venus gagner ici et si la vérité des play-off est toute autre, moralement nous savons que nous pouvons venir gagner à Flénu. La victoire à Ciney a boosté le groupe et nous a permis de ne jouer que deux matches alors que Quaregnon a dû aller jusqu’à la belle face à Belleflamme. Espérons que cela puisse nous être profitable dans cette manche ."