Des finales historiques au hall de Bouge

La finale provinciale opposera MJ Tamines FC (4C) à Squadra Vedrin B, champion en 3A. Les Taminois aborderont la finale comme une récompense. "Après un parcours comme le nôtre, nous estimons que ce match est du bonus et une plus-value , précise le CQ sambrien Jacky Beaufays. Nous ne partons pas vraiment favoris. Cela nous convient très bien. J’ai toute confiance en mon noyau, notre solidité défensive et le groupe soudé pour livrer un solide duel. Tout est évidemment possible dans une finale et nous comptons sur nos supporters, toujours présents cette saison dans les grands moments et qui nous ont aussi donné la force d’arriver jusqu’ici".

Mollet et Pietquin rentrent de suspension. Le premier gardien, Dantine, est absent. Son substitut, Barras, est incertain. Le troisième gardien, Lenoir, pourrait être titularisé.

Tombeurs de l’équipe A

"Si nous endossons le costume de favoris, nous connaissons la qualité de nos adversaires, tombeurs de notre équipe A , précise le président de l’équipe vedrinoise Jérémie Deroisy. Nous nous méfions. Nous jouerons sur nos qualités, en veillant à ne pas être trop confiants. De plus, disputer la finale à domicile ajoute une pression supplémentaire."

La finale des équipes nationales opposera Florennes United au MS Jemeppe. "La Coupe est un petit peu notre bébé , sourit le gardien florennois Steve "Bif" Ninnin. Après avoir joué cinq finales de Coupe provinciale, dont deux remportées, nous voulons écrire encore un peu plus l’histoire du club et être la première équipe à soulever cette Coupe. Nous assisterons j’en suis sûr à une belle rencontre de futsal. Peu importe le résultat, j’annonce déjà une belle fête, car la saison aura été magnifique avec notre troisième place en D3 et cette finale."

Le coach Julien Gérard ne pourra pas compter sur Adam, François, Hore et Kinif.

"Force est de constater que les Aviateurs florennois marchent sur l’eau depuis janvier , constate le feu follet jemeppois Rémi Warnier. Avec onze victoires en autant de rencontres jouées, difficile de ne pas les voir favoris pour cette finale."

Mélotte est à l’étranger.