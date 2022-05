Contre Anvers, Châtelet devra puiser dans ses réserves

Au coup de sifflet final, après la qualification historique de Châtelet pour la demi-finale des play-off, Hamit Karakilic, poussé par l’adrénaline, lançait: "il n’y a pas de fatigue. Nous sommes des professionnels. Même si on a joué un match de plus que nos adversaires à quatre jours du choc, nous serons prêts."

Un vrai guerrier, le patron des Châtelettains. Mais en réalité, les gars de la place Wilson devront trouver des ressources pour l’emporter face à l’une des meilleures équipes du championnat. "C’est pour cela que je voulais éviter Charleroi, lance Léo, le joueur le plus expérimenté de Châtelet. Je savais que ce serait difficile et que nous allions y laisser beaucoup d’énergie. Au final, cela reste une belle victoire."

Mais à quel prix? Les Châtelettains risquent d’ailleurs de devoir s’aligner sans Cordier, légèrement blessé. La faiblesse de Châtelet cette saison est son noyau. Le club manque de rotations. "Si c’est le cas des gars comme Walenne et Conti devront se révéler. Concernant ce dernier, il monte toujours très bien pour quelques minutes. Je suis certain qu’il peut tenir huit à dix minutes sur la rencontre et nous aider."

Motivation particulière

Châtelet le sait, pour se qualifier, il devra l’emporter à la maison. "Dans le cas contraire, ce sera vraiment difficile de gagner deux fois à Anvers. Si nous parvenons à l’emporter à la place Wilson, on pourra mettre la pression sur nos adversaires. Anvers est une grande équipe avec d’excellents joueurs. Ce sera difficile mais on va tout donner."

Pour Léo, malgré le temps qui passe, la motivation est la même. Il affrontera d’ailleurs un entraîneur qui est également le sélectionneur de l’équipe nationale belge. Un homme qui ne compte plus sur lui… "Il y a six mois, cela me touchait encore. Mais la page est tournée. Je suis plus motivé en repensant à ses paroles nous concernant. Pour lui, nous sommes un club qui doit jouer la cinquième ou sixième place. Je vais tout faire pour lui prouver que l’on a mérité notre place dans ce Top 4."