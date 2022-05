Moniquet: "Une étape très lente avec vent de face"

L’Andennais Sylvain Moniquet s’est classé 149e de la 6e étape du Tour d’Italie, courue ce jeudi entre Palmi et Scalea, longue de 192 km. Il a terminé dans le même temps que le vainqueur Arnaud Démare. « C’était une étape de sprint, très lente, avec vent de face et un seul coureur dans l’échapée, explique le coureur de chez Lotto Soudal. C’était un peu compliqué et très ennuyeux. Ça roulait lentement jusqu’à 45 kilomètres de l’arrivée où on a commencé à faire le “lead-out” pour Caleb (Ewan). Je l’ai très bien fait avec les trois grimpeurs Harm Vanhoucke et Matthew Holmes, on a très bien tourné à l’avant du peloton jusqu’à 6,5 kilomètres de l’arrivée. Après, c’était à l’équipe des sprinters de prendre le relais. Ils ont très bien roulé, malheureusement, Caleb est battu sur la ligne pour pas grand-chose, après consultation de la photo finish. C’est comme ça. On est quand même déçu d’être passé si près de la victoire. Mais voila, il y aura encore d’autres belles opportunités pour lui. »