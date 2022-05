10-16, 11-13, 7-8, 6-12.

LA PLANTE: M. Vandy 7, E. Vandy 9, Katarzyna 3 (1x3), Patris 2, Marion 8, Boisnard, Bohon 1, Castaigne, Fernandez, Lequeux 2.

LOYERS: Laloux 1, Giaux 13 (3x3), Bonmariage 2, Gérard, Moeys 15 (3x3), Ernoux 7, Dubit 7, Lakkerwa 4, Delessines.

Supérieur à son adversaire, Loyers se qualifie logiquement en finale des play-off. Pourtant, La Plante part avec de bonnes intentions. Les visitées ont retenu les leçons de la première manche, en étant agressives d’entrée de jeu. Ça se paie en défense mais les Plantoises sont peu récompensées de leurs efforts en attaque (2-0, 3e). Ensuite, les Loyersoises réfléchissent et jouent alors sur leur vitesse et sur leur adresse afin de s’emparer des commandes du match. C’est 10-16 à la fin du premier quart-temps.

Au cœur d’un jeu assez verrouillé où la réussite extérieure manque au rendez-vous, Marion tire son épingle du jeu sous l’anneau (14-17, 13e). La Plante, qui perd Olivia Bohon sur blessure, s’arrache, est combatif mais commet trop de déchet. C’est à ce moment que Loyers décide d’accélérer et fait mal en transition, pour repartir de plus belle. C’est 21-29 à la mi-temps.

Un 3equart-temps peu prolifique: 7-8

Le troisième quart est pauvre en qualité. Les mauvais choix et les tirs échoués se succèdent. Et au cours de cet acte où règne la nervosité, Giaux apporte son expérience et son sang-froid tandis que M. Vandy propose de jolis mouvements dans la raquette. Le score évolue peu: 28-37 à dix minutes du terme.

Dans le final, les filles d’Antonin Gilet, trop précipitées et imprécises, ne parviennent pas à emballer le match et s’épuisent. La jeunesse loyersoise, quant à elle, s’appuie sur sa fraîcheur et sur Moeys, qui sort de sa boîte, pour tuer tout suspense. 31-44 à la 34e et 34-49, score final. Loyers attend désormais son adversaire en finale.