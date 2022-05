Étienne Van Gasse de retour à la tête de La Bouillonnante, qui déménage à Alle-sur-Semois

La Bouillonnante tient son repreneur, après le retrait annoncé du club Biotrail à la fin du mois d’avril. Et l’événement le plus couru du milieu du trail running belge restera entre des mains connues puisque ce n’est autre qu’Étienne Van Gasse, accompagné d’Allan Valois, qui fera son retour dans l’organisation pour l’édition 2023, programmée le samedi 22 avril Étienne Van Gasse, qui fut trois fois champion de Belgique de trail, connaît bien La Bouillonnante, une épreuve lancée par ses parents Patrick et Nicole Van Gasse et dans laquelle il était très impliquée avant que la famille, toujours propriétaire de l’événement, ne décide de passer la main.