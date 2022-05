Desille prêt à plonger dans le bain de la D2

Arrivé cet été au Pairay en provenance du Sporting de Charleroi, Ugo a disputé quelques matches avec les U18. Il a aussi dû mordre sur sa chique devant une concurrence très forte. " En janvier, Seraing a transféré un nouveau gardien en 1re , rappelle l’Assessois. Ils étaient quatre. Timothy Galje est donc redescendu avec nous, en U21. Mais cela fait partie du jeu. J’ai continué à travailler et la récompense est arrivée ce week-end ."

Le travail, c’est un mot qui caractérise le jeune gardien qui ne ménage pas ses efforts pour tenter de réaliser son rêve. " Évidemment, à mon âge, l’objectif, c’est d’arriver en D1 , confirme l’étudiant en 5esecondaire. Je suis au foot élites études à Ciney, je m’entraîne le matin là-bas puis le soir à Seraing. C’est une sacrée organisation mais je peux compter sur le soutien de ma famille, je les remercie d’ailleurs ."

Après des débuts dans les buts à Assesse, " car j’adorais plonger ", dès le plus jeune âge, Ugo a rejoint Ciney, en U10. Après plusieurs belles saisons et des succès dans le Condroz, c’est Charleroi qui le recrute. " J’ai hélas connu deux sérieuses blessures. Une fracture radius, cubitus avec déplacement qui a nécessité une opération et six mois d’arrêt. Et la deuxième année, je me suis fracturé le péroné. Chaque fois à l’entraînement. Moralement, ça n’a pas été facile à vivre ." Mais cela forge le caractère et grâce à Jérôme Colinet, c’est donc à Seraing qu’il a rebondi. " On verra comment ça se passera la saison prochaine , conclut celui qui a déjà pu s’entraîner quelques fois avec le noyau pro. Il y aura encore certainement pas mal de changement chez les pros. Mais jouer en D2, c’est l’objectif. J’ai hâte que cela reprenne ." Mais avant, il prendra le temps de souffler un peu. Enfin, pas tout de suite. " On est en vacances depuis lundi avec Seraing, mais pas encore au foot-études ".