BONINNE: Gilliard 7, Cinier 0, Delahaut 9, Noel 2, Gilson 11 (1x3), Houthuys 2, Delveaux 14 (4x3), Germiat 3 (1x3), Gautier 4, Mullenders 0, Virlée 0, Naveau.

MALONNE: Demeure, V.Chainiaux 4, M.Chainiaux 25 (2x3), Lallemant 5, Deneffe 1, Delhaise 4, Heyvaert, Vialis 10 (1x3)

Boninne montre directement une saine agressivité en défense face à des Malonnoises qui peuvent compter, une fois de plus, sur une Mairy Chainiaux pour alimenter le marquoir. Mais comme à l’aller, énormément de déchets offensifs donnent un petit score après dix minutes de jeu (7-11).

Dans le deuxième quart-temps, Boninne joue un box sur M.Chainiaux, pour tenter de la neutraliser et cela paie. Les "Vertes" bloquent en attaque et les "Jaunes", sur des bombes de Germiat, Delveaux et Delahaut, infligent un cinglant 12-0! Le score passe de 9-13 à 21-13 en l’espace de deux minutes. Les visitées prennent confiance et virent en tête au repos, 25-17.

Malonne n’abandonne pas dès la reprise et par séquence, les filles de Maxime Hovinne réduisent petit à petit l’écart sans parvenir à égaliser. Avec le cavalier seul de Chainiaux bien évidemment.

La «belle» samedi soir

Dans le dernier quart, les jeunes Boninnoises ne craquent pas et mieux, sur deux bombes coup sur coup de Delveaux, elles créent le break à 50-36 et s’offrent méritoirement une belle samedi soir au Champ Ha.