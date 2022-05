Balle pelote, rugby et foot dans le sable d’Yvoir

Mis en place par la commune et le Syndicat d’Initiative d’Yvoir, l’événement "Beach & Play", ouvert à tous gratuitement, prendra place pour la première fois juste avant le mois de juillet. " L’aspect "beach" du sport a déjà été représenté plusieurs fois à Yvoir. Les premiers tournois de beach soccer ont été organisés ici même, explique Youness Sbaa, qui fait partie de la section sport de la commune, comme une dizaine d’autres, à l’origine de l’idée. Cette première édition sera une sorte de premier jet, où l’on a déjà tenté d’introduire tous les clubs de la région.L’objectif est surtout de redynamiser notre ville au point de vue sportif après une longue période de calme ". 350 tonnes de sable seront dispersées sur la grand-place de la ville pour y accueillir une grosse dizaine de sports, dont certains découvriront le sable. " Le club de rugby de Godinne est "hyper chaud". Nous aurions même du karaté, du tennis de table et de la balle pelote! On m’a toujours dit de reprendre la balle en volée, cette fois-ci, je n’aurais pas le choix , sourit Youness, ex-joueur de l’équipe nationale belge de beach soccer. Tous les bénéfices reviennent aux clubs, qui tiendront chacun une buvette ".