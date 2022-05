57 gardiens à l’Académie Vande Walle

En clôture de la saison, les acteurs de l’Académie Philippe Vande Walle ont organisé une soirée festive agrémentée d’une remise de diplômes aux 57 jeunes apprentis gardiens dans les installations du RFC Meux. Sous la houlette des fondateurs John Kouchane et Baudoin Leclercq, épaulés par six formateurs, l’Académie Philippe Vande Walle assure tous les lundis soir des séances d’initiation, de formation et de perfectionnement au poste de gardien. Après avoir remercié les parents pour leur soutien, Philippe Vande Walle a souligné les difficultés d’un parcours exigeant et parsemé d’obstacles. « Vous connaîtrez des hauts et des bas mais ayez confiance car ne sera pas toujours évident, commentait-il. L’Académie fête ses 15 ans d’existence. Je suis très fier d’avoir donné mon nom à ce joyau fantastique. Je vous promets une petite surprise à notre prochain rendez-vous. » Dans la foulée, Matteo Chiacig, le troisième gardien du Sporting de Charleroi, qui a débuté sa carrière précisément à Meux à 11 ans avant de poursuivre au Standard puis à Charleroi depuis quatre saisons, a également mis en exergue les valeurs du travail et la patience face aux aléas. J.-M. L.